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Опубликовано: Пн, Июл 24th, 2017
384 Главная тема / ЗКО / Картина дня

В ЗКО у пойманного со взяткой в 101 миллион тенге сотрудника департамента госдоходов украли из дома 20 миллионов тенге

Происшествие случилось в начале апреля текущего года, — сообщает корреспондент «УН», со ссылкой на руководство ДВД ЗКО.

 

— Следственным отделом Абайского отдела полиции УВД города Уральска, на основании заявления Нурболата Урналиева возбуждение уголовное дело по статье  188 части 4 пункта 3 УК РК «Кража, совершенная в особо крупном размер», по факту кражи денежных средств в сумме 20 миллионов тенге, — сообщает Багдар Абуов – заместитель начальника ДВД ЗКО.  — В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления.

Относятся ли украденная сумма к взятке, которая вменяется Урналиеву, руководство ДВД ЗКО не сообщает, ссылаясь на тайну следствия.

Напомним, что с взяткой 101 миллион тенге задержан руководитель отдела по противодействию финансирования незаконных организаций Управления расследования правонарушений в финансовой сфере службы экономических расследований департамента государственных доходов по ЗКО  Нурболат Урналиев. Ведется следствие по признакам получения взятки в крупном размере.

 

Акмарал ШАЯХМЕТОВА

 

Один комментарий
  1. Dariq says:
    24 июля 2017 в 10:14

    ну вобщем кто понял тот понял)))

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