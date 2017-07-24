В Москве прошло шествие против цензуры в интернете. Репортаж «Медузы»

23 июля в Москве прошло шествие «За свободный интернет» — участники требовали отставки главы Роскомнадзора Александра Жарова и скандировали лозунги против ограничений в интернете. По словам организаторов, среди которых была партия «Парнас», в шествии приняли участие около двух тысяч человек, полиция сообщила о восьмистах участниках.

Организаторы и участники шествия «За свободный интернет» стали собираться на Страстном бульваре чуть раньше двух часов дня. «Россия без цензуры и диктатуры», — выкрикивали активисты движения «Левый блок». Один из них рассказал «Медузе», что принять участие в шествии он решил после того, как Госдума одобрила законопроект, запрещающий анонимно общаться в мессенджерах. «Интернет должен быть полностью свободным пространством», — сказал молодой человек.

«Нас не запретить, нас не запугать», — вторили ему другие участники.

Сопредседатель московского отделения партии «Парнас» — одного из организаторов шествия — Михаил Шнейдер рассказал, что идея провести акцию протеста принадлежит совсем молодым людям: «Им всем чуть за двадцать, но цензура уже коснулась и их. Цензура должна быть запрещена не только в онлайне, но и в офлайне», — заявил Шнейдер. Он рассказал, что при проходе через рамки металлоискателей полицейские незаконно досматривали и отбирали некоторые плакаты. Еще до начала шествия из толпы вывели пожилого человека с самодельным плакатом: «Путин lies, чекизм срам».

Кроме знамен «Парнаса» над колонной развевались и флаги других организаторов: партий «Демократический выбор» и «Гражданская инициатива», организации «Роскомсвобода», а также Пиратской партии России. Официальный представитель последней Павел Рассудов признался «Медузе», что обычно они не участвуют в подобных акциях: «Наша обязанность — не молчать. В интернете не должно быть цензуры, а на телевидение нам плевать».

Двое студентов — большинство участников были молодыми людьми — пришли на Страстной, возмутившись законом о защите персональных данных охраняемых лиц, который Владимир Путин подписал 1 июля. Другая компания студентов призналась корреспонденту «Медузы», что «удручены таким маленьким числом участников»: «Интернет — едва ли не единственная возможность противостоять государству сегодня. За свои квартиры вышли многие, а за свободу самовыражения никто выходить не хочет».

Лозунги «Свобода слова всегда и везде», «Запрещаем запрещать» и «Интернет — это право, а не привилегия» перемежались с традиционными для оппозиционных шествий «Россия без Путина», «Свободу политзаключенным» и «Россия будет свободной».

Пенсионерка Надежда — она раздавала флаги «Парнаса» своим коллегам по партии — призналась, что сама интернетом не пользуется: «Я в свое время наигралась с вычислительной техникой, но убеждена, что без свободы интернета нет и свободы слова».

«Свободу математику Дмитрию Богатову». Этот лозунг звучал на шествии едва ли не чаще других, некоторые участники принесли с собой самодельные плакаты со словами поддержки Богатову и пускали бумажные самолетики с его именем.

Несколько раз звучали слова поддержки и «ловцу покемонов» Руслану Соколовскому, недавно внесенному в базу террористов: «Соколовский не террорист», — скандировали активисты.

Бывший системный администратор — мужчина лет пятидесяти, который пришел на Страстной вместе с супругой, сказал корреспонденту «Медузы», что современная Россия отличается от Советского Союза только отсутствием железного занавеса: «Закрыли все, кроме границ. Интернет — последнее, что хотят закрыть».

«Если скажут: «Помолчи» — еще больше закричи», «Интернет освободи, власти на кол посади», «Наша правда сильнее цензуры», «Отменить 282», — продолжали скандировать участники. Другие несли в руках плакаты: «Интернет не посадить», «Интернет наш», «Цензура — дура, интернет — молодец».

Среди участников шествия был и руководитель предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков. Он рассказал «Медузе», что профессионально работает в интернете уже 17 лет: «Я знаю, что мы могли бы гордиться нашим интернетом, это инновационная область, которая приносит деньги. Но цензура — запрет анонимайзеров и VPN и другие законы — ставит его существование под угрозу».

Когда колонна подошла к пересечению Петровского бульвара и Неглинной улицы, некоторые организаторы попросили на время не выкрикивать лозунги про Путина. «Там в переулке стоят три автобуса с ОМОНом, — пояснили корреспонденту „Медузы“, — поэтому здесь лучше про цензуру в интернете что-нибудь кричать».

За несколько сотен метров до проспекта Сахарова — финальной точки шествия — волонтеры «Парнаса», которые возглавляли колонну, развернули новый баннер: «Жарова в отставку». Ряд лозунгов посвятили не только руководителю Роскомнадзора Александру Жарову, но и заместителю председателя Госдумы Ирине Яровой: «Роскомнадзор — в корзину. Жарова — в отставку». «Долой пакет Яровой».

На проспекте Сахарова корреспонденту «Медузы» удалось поговорить с гражданским активистом Ильдаром Дадиным. Он признался, что «с трудом» заставил себя прийти на шествие: «Шествие в форме согласованного загончика — это унижение. Думаю, это последнее согласованное с властями мероприятие, в котором я участвую».

Шествие «За свободный интернет» продлилось чуть более часа. Перед тем как покинуть проспект Сахарова, некоторые активисты призвали прийти завтра — 24 июля — к Пресненскому суду, где состоится заседание, на котором Дмитрию Богатову, возможно, изменят меру пресечения.