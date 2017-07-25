Американская компания Three Square будет вживлять сотрудникам чипы
Three Square Market, разрабатывающая технологии работы комнат отдыха и торговых автоматов, станет первой компанией в США, которая будет вживлять микрочипы сотрудникам под кожу. Об этом заявил гендиректор компании Тодд Уэстби в интервью CNBC.
Для вживления чипа размером с зернышко риса нужно будет сделать укол в складку кожи между большим и указательным пальцами руки. По словам гендиректора, работники с чипами смогут не беспокоиться насчет потерянного пропуска или забытого пароля. С помощью чипа также можно будет пообедать в столовой компании.
Планируется, что в ближайшие время более 50 сотрудников добровольно пройдут процедуру чипирования. Стоимость чипа в расчете на каждого сотрудника составляет около $300.
Тодд Уэстби подчеркнул, что перемещения сотрудников не могут быть отслежены, потому что чип может быть распознан только в 15 см от считывающего устройства. Он отметил, что вероятность взлома «абсолютно нулевая». Гендиректор пообещал, что он и члены его семьи также будут прочипированы.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило подобное использование микросхем еще в 2004 году. По словам господина Уэстби, шведский партнер компании BioHax International уже применяет эту технологию, чипы были вшиты 150 сотрудникам инкубатора стартапов Epicenter.
Страшный сон ваты… Чипы )))
В политике и науке ватник как правило ультраконсервативен — он считает, что стране необходимо навести Порядок™ посредством запрещения всего, до чего только может дотянуться цепкая рука государства: книги, музыку, танцы, секс, кока-колу, жидов, педерастов, банки, интернет, учёных, ГМО, врачей, писателей, бизнес, собак, айпад, кошек и хоровое пение. За воровство и коррупцию, по мнению ватника, необходимо расстреливать на месте, что не мешает ему давать взятки, регулярно «шевелить» ништяки с работы, а пробившись на государственную должность — невозбранно пилить и откатывать. Ватник уважает иерархию и сильную руку, поэтому его политические кумиры — Сталин и Путин (и ещё немного Гитлер, но в этом ватник обычно не признается даже себе). Некоторые, впрочем, способны усилить резонанс восприятия исторических персонажей, дотянув до Че или Мао, но дальше википедии их интерес не распространяется, что не мешает им, однако, рассуждать об оных личностях с уверенностью доктора исторических наук. Международные отношения ватник воспринимает как некую всемирную тюремную иерархию — большие, агрессивные страны и авторитарных политиков он уважает и считает «паханами», а маленькие и мирные — «шестёрками» и «опущенными».