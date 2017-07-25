Американская компания Three Square будет вживлять сотрудникам чипы

Three Square Market, разрабатывающая технологии работы комнат отдыха и торговых автоматов, станет первой компанией в США, которая будет вживлять микрочипы сотрудникам под кожу. Об этом заявил гендиректор компании Тодд Уэстби в интервью CNBC.

Для вживления чипа размером с зернышко риса нужно будет сделать укол в складку кожи между большим и указательным пальцами руки. По словам гендиректора, работники с чипами смогут не беспокоиться насчет потерянного пропуска или забытого пароля. С помощью чипа также можно будет пообедать в столовой компании.

Планируется, что в ближайшие время более 50 сотрудников добровольно пройдут процедуру чипирования. Стоимость чипа в расчете на каждого сотрудника составляет около $300.

Тодд Уэстби подчеркнул, что перемещения сотрудников не могут быть отслежены, потому что чип может быть распознан только в 15 см от считывающего устройства. Он отметил, что вероятность взлома «абсолютно нулевая». Гендиректор пообещал, что он и члены его семьи также будут прочипированы.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило подобное использование микросхем еще в 2004 году. По словам господина Уэстби, шведский партнер компании BioHax International уже применяет эту технологию, чипы были вшиты 150 сотрудникам инкубатора стартапов Epicenter.

Коммерсант