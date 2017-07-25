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Опубликовано: Вт, Июл 25th, 2017
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У жителей Уральска появится горячая вода

Сегодня, 25 июля, уральцы перестанут кипятить воду в чайниках. АО «Жайыктеплоэнерго» частично погасило долг перед АО «Казтрансгазаймак».

 

Об этом «УН» сообщил собственный источник в АО «Жайыктеплоэнерго». По его словам, руководителям ЖТЭ удалось частично погасить долг перед АО «Казтрансгазаймак». На сегодняшний день остаток долга составляет 147 миллионов тенге при изначальной сумме в 220 миллионов тенге. Откуда у монопольного предприятия появились деньги на выплату долга, неизвестно, однако из 550-миллионного долга население города вернуло лишь 34 миллиона тенге.

Напомним, что 10 дней тому назад жители города остались без горячей воды, однако, по словам руководства ЖТЭ, они могут получить за нее счёт.

История Уральска без горячей воды в лето по ссылкам:

На ТЭЦ Уральска прекращена подача газа из-за долга АО «Жайыктеплоэнерго»

Жители Уральска могут получить счета за горячую воду, которую отключили

Акмарал Шаяхметова

Один комментарий
  1. Aleks says:
    25 июля 2017 в 19:43

    Не появиться горячая вода, а возобновится подача горячей воды. А то как будто жили на точке и на те вам праздник- у вас появиться вода!

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