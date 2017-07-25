В течении двух лет жители Уральска будут платить за воду на 2 тенге меньше обычного

ТОО «Батыс Су Арнасы» цену на воду на 2 тенге и на 1 тенге на канализацию для жителей города, — сообщает корреспондент «УН» со ссылкой на коммерческого директора монопольного предприятия.

Со слов Салавата Айбатова, Департамент агенства по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей по ЗКО ( ДАРЕМ – «УН»)обязал их снизить тарифы на воду и канализацию из-за… необоснованной экономии на предприятии. Руководство монополиста не согласно с этим.

— Мы за 2016 год не освоили ГСМ, электроэнергию и топливо, — говорит Салават Айбатов. – ДАРЕМ принял это за необоснованную экономию и обязал нас снизить тарифы. В будущем мы собираемся обжаловать это решение, а пока, с 1 августа 2017 года по 27 сентября 2019, уральцы будут платить за воду по компенсирующему тарифу. Компенсирующий тариф на канализацию будет сохраняться в течении года.

Теперь, уральцы будут платить за кубометр воды 42,65 тенге, в то время как раньше платили 44,64 тенге. За канализацию АО «Батыс Су Арнасы» станет брать 45,35 тенге за кубометр, вместо 46,49 тенге. К слову, скидки для малого бизнеса несколько значительней. Владельцы парикмехерских и ресторанчиков станут платить 256,55 тенге за куб воды, вместо положенных 346,41 тенге.

По иной информации собственных источников «УН» в «Водоканале», ДАРЕМ обязал снизить тарифы вовсе не из-за экономии, а из-за невыполнения новым руководством педприятия, «ККС – Водные Ресурсы маркетинг» инвестиционных программ.

Напомним, что акимат ЗКО в 2016 году передал в частные руки уральский «Водоканал», на условиях, что новые управляющие станут капитально ремонтировать водопроводные сети. Свое обещание, «ККС – Водные Ресурсы маркетинг» не выполнило, сославшись на то, что ремонт водопроводов – не есть приоритет в их инвестпрограмме, и они больше обращают внимание на то, чтобы заменить действующее оборудование на более экономичное. При этом, руководители вышеуказанной фирмы всё- таки строят водопроводы, но не затрачивая на это своих денег – по госпрограмме «Нурлы ЖОЛ» , в кредит.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА