В Уральске открылся детский учебный пляж

Спасатели бьют тревогу – чаще всего на воде гибнут дети. Именно поэтому в этом году было решено открыть бесплатный учебный пляж для детей. Уроки по плаванию дают профессиональные тренеры. Занятия эти проходят на пляже рядом с водно-спасательной станцией, которая находится по дороге в Зачаганск.

На водно-спасательной станции в глаза бросаются разноцветные отметки на воде. Это буйки, за которые дети заходить не должны. А на берегу стоят два спасателя в специальной одежде. Нет-нет, тут не было никакой чрезвычайной ситуации. На этот раз прошла еще одна профилактическая работа с детьми. Так как в этом году с начала купального сезона на водоемах Уральска утонуло трое подростков. И как говорят спасатели, произошло это из-за несоблюдения правил безопасности на воде и неумения плавать.

Как было отмечено на торжественном открытии учебного пляжа, в этом году был заключен меморандум по предотвращению гибели детей на воде. Один из важнейших пунктов — обучение детей плаванию. Совместно с управлением по образованию области, а также управлением физической культуры и спорта, ДЧС будет обучать маленьких уральцев первоначальным навыкам плавания.

— Занятия проходят два раза в неделю по вторникам и пятницам с 16.00 до 18.00 с профессиональными тренерами с управления физической культуры и спорта, — говорит Алексей Еремеев, руководитель водно-спасательной службы области. — А на воде водно-спасательный отряд обеспечит безопасность детей. Это мероприятие является пилотной версией в этом году. Со следующего года список детей увеличится.

В этом году бесплатные курсы по плаванию предоставляются не каждому желающему, список участников составляет управление по образованию. На сегодняшний день составлены две группы, в которые входят по 10 человек в каждую.

-Мы смотрим на качество, а не на количество. И наша главная задача – это обучить детей плавать на воде, — отмечает Алексей Еремеев.

В это время сотрудники водно-спасательного отряда уже занялись обучением детей, прибывших из лагеря «Атамекен». Спасатели показывали, как правильно держаться на воде, как двигать ногами и руками и как правильно дышать.

— Мне 12 лет, и у меня есть младший брат. Я очень рад открытию детского пляжа, где наконец научусь плавать. Ведь это очень важно для меня. После того, как я научусь, хочу и брату дать пару уроков по плаванию, — задорно рассказывает Аманай Балмурзиев, ученик лагеря «Атамекен».

Пока одна группа ребят с лагеря обучается плаванию, вторая — слушает лекцию Алексея Еремеева по правилам безопасности на воде. Ребята осматривают спасательные круги и жилеты. Они часто посматривают на воду, где купается первая группа.

— А когда мы пойдем купаться? – спрашивают мальчишки.

— Вот покажите-ка как использовать этот спасательный жилет, а потом можете идти в воду, — отвечает Алексей Еремеев, указывая на оранжевый жилет в руках.

Также, детям раздали листовки с предупреждениями о безопасности на воде. Но вот их мало интересовало что написано на бумаге. Потому что все их внимание было направлено на воду, где весело плескались ребята.

Аида ЗАЙНУЛЛИЕВА