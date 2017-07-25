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Опубликовано: Вт, Июл 25th, 2017
461 Главная тема / ЗКО / Картина дня

В Уральске работника библиотеки  пророка Мухаммеда «шейха Халила» судят за призывы к терроризму

По версии  следствия, бывший преподаватель ВУЗа, 42- летний Абдухалил Абдужаббаров, также известный как «Шейх Халил» являлся пропагандистом деструктивного исламского течения среди уральцев и жителей соседних областей.

Шейх Халил советуется со своим адвокатом. Уральский суд по уголовным делам.

 

Первое судебное заседание над шейхом Халилом началось сегодня, 25 июля под председательством судьи Руслана Жумагулова. Обвинение представляет прокурор Дауекенов, а защищает шейха Халила столичный адвокат, профессор Жандос Булхайыр. Уголовное дело в отношении него велось Департаментом Комитета Национальной безопасности ЗКО. Кроме всего прочего, в зале суда присутствовала супруга подсудимого, его дядя и один из его десятерых детей.

В феврале текущего года Абдухаллила Абдужаббарова депортировали из города Медина, Саудовской Аравии, где он проживал с 2006 года и работал библиотекарем при мечети пророка Мухаммеда.

По версии следствия, шейх Халил в начале 2000-х годов занимался пропагандой терроризма, среди мусульман западного Казахстана. В частности, читал лекции и призывал их вступить в некую исламскую организацию, проповедующую идею такфиризма.

Сегодня, на первом заседании, прокурор зачитал суду обвинительный акт в отношении Абдужаббарова и выдвинул ходатайство о том, чтобы сначала опрашивать подсудимого, а потом уже свидетелей по делу. Председательствующий Жумагулов, несмотря на протесты адвоката Булхайыра, ходатайство удовлетворил, пояснив это тем, что свидетели по делу в основном иногородние. К слову, 25 из 100 свидетелей по делу шейха Халила просят суд допрашивать их в закрытом судебном заседании, опасаясь за свою жизнь.

Сам Абдужаббаров с обвинением не согласился,  а его защитник ходатайствовал о приобщении к материалам судебного производства некоторой религиозной книги, название которой пока не сообщил.

— В основу всего обвинения легло то, что мой подзащитный читал лекции по этой книге, — кратко комментирует астанинский защитник. – А эта книга была выпущена религиозными деятелями Саудовской Аравии и не является запрещенной.

Суд перейдёт к допросу  шейха Халила в следующий вторник, 1 августа.

 

 

Информагенство Тенгриньюс приводит биографию шейха Халила:

Абдухалил Абдужаббаров родился 6 апреля 1975 года в узбекской семье в Сайрамском районе Южно-Казахстанской области. Обучался исламу при одной из мечетей области. В 1999 году окончил Международный исламский университет в Исламабаде. После возвращения в Казахстан преподавал в Казахстанско-кувейтском университете в Шымкенте, который финансировался кувейтским Обществом социальных реформ. Жил в Атырау, затем в Уральске, где, по данным СМИ, занимался распространением салафитских идей. В мае 2006 года Абдужаббаров решил покинуть Казахстан, выехав с семьей в Саудовскую Аравию. Власти Казахстана неоднократно предпринимали усилия по возвращению «шейха Халила».

Акмарал ШАЯХМЕТОВА

 

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