В Уральске работника библиотеки  пророка Мухаммеда «шейха Халила» судят за призывы к терроризму

По версии следствия, бывший преподаватель ВУЗа, 42- летний Абдухалил Абдужаббаров, также известный как «Шейх Халил» являлся пропагандистом деструктивного исламского течения среди уральцев и жителей соседних областей.

Первое судебное заседание над шейхом Халилом началось сегодня, 25 июля под председательством судьи Руслана Жумагулова. Обвинение представляет прокурор Дауекенов, а защищает шейха Халила столичный адвокат, профессор Жандос Булхайыр. Уголовное дело в отношении него велось Департаментом Комитета Национальной безопасности ЗКО. Кроме всего прочего, в зале суда присутствовала супруга подсудимого, его дядя и один из его десятерых детей.

В феврале текущего года Абдухаллила Абдужаббарова депортировали из города Медина, Саудовской Аравии, где он проживал с 2006 года и работал библиотекарем при мечети пророка Мухаммеда.

По версии следствия, шейх Халил в начале 2000-х годов занимался пропагандой терроризма, среди мусульман западного Казахстана. В частности, читал лекции и призывал их вступить в некую исламскую организацию, проповедующую идею такфиризма.

Сегодня, на первом заседании, прокурор зачитал суду обвинительный акт в отношении Абдужаббарова и выдвинул ходатайство о том, чтобы сначала опрашивать подсудимого, а потом уже свидетелей по делу. Председательствующий Жумагулов, несмотря на протесты адвоката Булхайыра, ходатайство удовлетворил, пояснив это тем, что свидетели по делу в основном иногородние. К слову, 25 из 100 свидетелей по делу шейха Халила просят суд допрашивать их в закрытом судебном заседании, опасаясь за свою жизнь.

Сам Абдужаббаров с обвинением не согласился, а его защитник ходатайствовал о приобщении к материалам судебного производства некоторой религиозной книги, название которой пока не сообщил.

— В основу всего обвинения легло то, что мой подзащитный читал лекции по этой книге, — кратко комментирует астанинский защитник. – А эта книга была выпущена религиозными деятелями Саудовской Аравии и не является запрещенной.

Суд перейдёт к допросу шейха Халила в следующий вторник, 1 августа.

Информагенство Тенгриньюс приводит биографию шейха Халила: Абдухалил Абдужаббаров родился 6 апреля 1975 года в узбекской семье в Сайрамском районе Южно-Казахстанской области. Обучался исламу при одной из мечетей области. В 1999 году окончил Международный исламский университет в Исламабаде. После возвращения в Казахстан преподавал в Казахстанско-кувейтском университете в Шымкенте, который финансировался кувейтским Обществом социальных реформ. Жил в Атырау, затем в Уральске, где, по данным СМИ, занимался распространением салафитских идей. В мае 2006 года Абдужаббаров решил покинуть Казахстан, выехав с семьей в Саудовскую Аравию. Власти Казахстана неоднократно предпринимали усилия по возвращению «шейха Халила».

Акмарал ШАЯХМЕТОВА