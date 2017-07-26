Более 127 миллионов тенге потратят власти Уральска на возведение пяти игровых площадок

Самая дорогая спортивная и детская игровая площадка – за 46,6 миллиона тенге будет построена по улице Сырыма Датова.

Данная информация опубликована на сайте госзакупок РК. Тендер на работы по возведению нежилых сооружений объявлен 24 июля. Исходя из документов следует, что подрядчик, который выполнит эти работы будет определен 8 августа этого года.

Всего на строительство пяти комплексных спортивных и детских игровых площадок власти города выделили 127 миллион 611 тысяч 920 тенге.

Когда начнутся работы по строительству игровых площадок пока неизвестно.

Площадки будут возведены:

Адрес будущей площадки Стоимость площадки ул. Сырым Датова 32/2к2,32/2к1 46 614 410 тг ул. Курмангазы 33 23 480 690 тг пр.Евразия 105, 107, ул. Ярославская 8, ул. Щурихина 5 25 587 770 тг ул. Урдинская 4/1 9 658 940 тг мкр. Северо-Восток между домами №32,13,15/1,15/2 22 270 110 тг

Екатерина ЛИТВЯКОВА