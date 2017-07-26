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Опубликовано: Ср, Июл 26th, 2017
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Более 127 миллионов тенге потратят власти Уральска на возведение пяти игровых площадок

Самая дорогая спортивная и детская игровая площадка – за 46,6 миллиона тенге будет построена по улице Сырыма Датова.

Фото из архива «УН»

 Данная информация опубликована на сайте госзакупок РК. Тендер на работы по возведению нежилых сооружений объявлен 24 июля. Исходя из документов следует, что подрядчик, который выполнит эти работы будет определен 8 августа этого года.

Всего на строительство пяти комплексных спортивных и детских игровых площадок власти города выделили 127 миллион 611 тысяч 920 тенге.

Когда начнутся работы по строительству игровых площадок пока неизвестно.

Площадки будут возведены:

Адрес будущей площадки Стоимость площадки
ул. Сырым Датова 32/2к2,32/2к1 46 614 410 тг

 
ул. Курмангазы 33 23 480 690 тг

 
пр.Евразия 105, 107, ул. Ярославская 8, ул. Щурихина 5 25 587 770 тг

 
ул. Урдинская 4/1 9 658 940 тг

 
мкр. Северо-Восток между домами №32,13,15/1,15/2

22 270 110 тг

 Екатерина ЛИТВЯКОВА

 

 

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