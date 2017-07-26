Как в России отменили бесплатный багаж и решили взвешивать телефоны и ноутбуки в ручной клади. Цепочка событий

20 апреля 2014 года президент Владимир Путин подписал закон, который впервые разрешил продажу в России невозвратных авиабилетов. Подготовленный правительством законопроект, как говоритсяв пояснительной записке, был направлен на снижение стоимости перелетов: ведь пассажиры редко (в 8% случаев) отказываются от билетов.

27 мая 2014 года недавно созданная бюджетная «дочка» «Аэрофлота» под названием «Добролет» начала продавать билеты Москва — Симферополь. Через несколько часов после открытия продаж правительство внесло в Госдуму новый законопроект — теперь власти захотели разрешить авиакомпаниям брать дополнительные деньги за багаж. Причем депутаты хотели оставить эту норму полностью на усмотрение авиакомпаний: они сами должны решать, делать багаж бесплатным или нет. Законопроект приняли в первом чтении меньше чем за месяц.

16 сентября 2014 года появилась бюджетная авиакомпания «Победа». «Аэрофлоту» пришлось создать ее взамен «Добролета», против которого ввели санкции за продажу билетов в Крым. Законопроект о багаже, полностью подготовленный сразу ко второму и третьему чтению еще в июне, оставлен без движения. «Победа» предложила билеты с бесплатным багажом до 10 килограмм, но запретила бесплатно провозить рюкзаки в салоне.

11 августа 2016 года авиакомпания «Победа» предложила существенно ограничить правила провоза ручной клади. По замыслу компании, брать в салон бесплатно можно будет только одну вещь не тяжелее 5 килограмм . Перечень вещей, которые можно брать сверх нормы, компания предложила отменить.

11 июля 2017 года законопроект об отмене бесплатного багажа внезапно реанимировали через три года после внесения. В новой редакции авиакомпании могут брать деньги за багаж только на невозвратных тарифах. Вместе с этим закрепляется норма о бесплатной ручной клади, параметры которой должно определить правительство. Закон приняли за два дня силами исключительно«Единой России», все остальные партии проголосовали против.

24 июля 2017 года Министерство транспорта России предложило свою трактовку только что принятого закона — новую редакцию федеральных авиационных правил (ФАП). В них ведомство указало, что на каждого пассажира должно приходиться не менее пяти килограмм бесплатной ручной клади. Но взвешивать придется в том числе одежду, ноутбуки и телефоны — все эти вещи Минтранс решил исключить из особого перечня того, что можно провозить сверх нормы. https://youtu.be/HfTlG3c1f3o