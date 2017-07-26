Родственники экс-полицейского, сбившего женщину в Уральске:  «Свадьба нашего брата не состоялась»

По словам родственников Самата Наурузова, родственники уже приехали с разных городов и деваться было некуда, в связи с этим состоялась просто встреча родственников. Ни свадьбы, ни регистрации брака не было.

Ранее «УН» с статье http://www.uralskweek.kz/2017/07/26/zaderzhan-eks-sotrudnik-policii-sovershivshij-naezd-na-mat-chetveryx-detej/ сообщалась, что свадьба Самата Наурузова состоялась, однако стало известно, что свадьбы не было, регистрация брака не состоялась, но поскольку родственники уже приехали, прошла их встреча.