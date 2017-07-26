Тревожная кнопка теперь в машине

Каждый водитель может иметь возможность вызвать охрану КМС в случае угрозы.

Никто не будет спорить с тем, что основной ценностью человека является его жизнь. Компания ТОО «Охрана-КМС» предоставила ещё одну возможность обеспечить охрану жизни и здоровья своим клиентам. Речь идет о тревожной кнопке, которая устанавливается напрямую в машине. Подробнее о новой, никем не применяемой в нашей области технологии мы поговорили с начальником штаба КМС Людмилой Алямкиной.

— Расскажите о вашей новой услуге подробнее.

— Мы устанавливаем на машину клиента оборудование, которое обеспечивает передачу тревожного сообщения и координат транспортного средства на наш пульт. В случае тревожного сигнала мы высылаем на место вооруженную мобильную группу, чтобы она обеспечила сохранность жизни и здоровья наших клиентов.

— То есть оборудование передает не только тревожный сигнал, но и координаты, где в этот момент находится автомобиль?

— Верно. При этом при имеющемся у нас современном оборудовании и оснащении дежурной части и пульта централизованного наблюдения мы способны в круглосуточном режиме отслеживать местоположение автомобиля — и даже в его движении. В случае угрозы водителю достаточно лишь нажать скрытую тревожную кнопку в салоне или на брелке.

— Это эффективнее, чем вызов полиции по телефону?

— В данном случае работает другая система обращения гражданина за помощью. Для того чтобы вызвать полицию, вам нужно достать телефон, разблокировать его, набрать 102, затем дождаться ответа дежурного, представиться ему, «обрисовать» ситуацию, в которую вы попали, и объяснить, где вы находитесь. На все эти действия у вас просто может не хватить времени, в то время как в случае с мобильной тревожной кнопкой все, что вам нужно сделать, это просто её нажать. На это у вас уйдет две секунды, не больше, и мобильная группа в самые кратчайшие сроки придет на помощь.

— Кто наиболее заинтересован в такой сигнализации?

— Да в принципе, любой человек, владеющий автомобилем. Хотя, разумеется, есть группы риска, которым такая услуга будет особенно полезна. Например, это таксисты — по роду своей деятельности они вынуждены общаться с совершенно разными клиентами. Особенно проблемными бывают ночные смены, в выходные и праздники. Часто их вызывают в увеселительные заведения в ночное и вечернее время, и им приходится иметь дело с людьми, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. Люди в таком состоянии способны на разные эксцессы, и времени на вызов полиции может просто не хватить. Уверена, что таксистам такая услуга будет особенно интересна.

— Только им?

— Нет, список тех, кому такая система безопасности просто необходима, намного больше. Это водители автобусов, которые также регулярно сталкиваются с не совсем адекватными пассажирами. Службы «Скорой помощи». Если вы следите за новостями, то должны были слышать о случаях нападений на работников этой службы. Ведь вполне реальны ситуации, когда медработники на вызовах сталкиваются с угрозами и насилием. Также различные коммунальные службы — не исключены случаи, когда им препятствуют выполнять свои обязанности, угрожая применением силы. Наконец, это службы инкассации, работа которых сопряжена с постоянным риском. Возможность быстро вызвать вооруженную группу реагирования также должна быть им интересна.

— Где вы приобретаете оборудование для мобильной тревожной кнопки?

— С полной уверенностью могу заявить, что это абсолютно надежное оборудование от российского производителя.

— Это единственное ноу-хау, предлагаемое вашей компанией?

— Конечно же, нет. Помимо тревожной кнопки на авто, у нас есть еще одна уникальная техническая новинка. Это электронный замок. С виду он напоминает обычный навесной замок, но внутри у него находится высокотехнологичная начинка.

— Каковы его функции?

— Основное его назначение — в случае попытки взлома или просто физического воздействия отсылать тревожный сигнал на пульт централизованного наблюдения. После чего мы либо предупредим клиента, что на его объект пытаются проникнуть, либо, если объект находится в черте города, вышлем на место нашу вооруженную мобильную группу.

— Но чем это отличается от обычной сигнализации?

— Дело в том, что обычная, так сказать, традиционная сигнализация может устанавливаться только в отапливаемом помещении. Датчики, которые устанавливаются на двери и окна, рассчитаны на работу при плюсовых температурах. Другое дело — этот замок. Более всего он будет интересен владельцам гаражей, складов, контейнеров и тому подобных неотапливаемых помещений. Вместо обычного замка вы вешаете наше оборудование, и в случае попытки незаконного проникновения тут же получаете информацию об этом. Также это оборудование будет интересно фермерам, животноводам или владельцам дорогой сельхозтехники. Такой замок на загоне для скота или гаража для техники предупредит о любой попытке проникновения.

— Его можно как-то взломать?

— Любая попытка взлома тут же будет зафиксирована и будет передан сигнал «Тревога» на пульт централизованного наблюдения. Замок передает сигнал на пульт в случае попытки перекусить дужку, при вибрации или распиливании, при попытке сбить его молотком или кувалдой и даже при падении с дверцей ворот и при нагреве в случае пожара. К тому же это оборудование можно использовать для надзора за перемещением груза при автомобильных перевозках. ТОО «Охрана-КМС» может установить оборудование на контейнер и, получив маршрут следования груза, будет вести его автоматическое сопровождение. При несанкционированном проникновении или отклонении от маршрута следования груза клиент получит соответствующее уведомление.

— Хочу также подчеркнуть, что компания ТОО «Охрана-КМС» более 14 лет на рынке охранных услуг. Мы всегда стараемся идти в ногу со временем и предлагать нашим клиентам все более надежные и технически совершенные услуги по охране их имущества, жизни и здоровья. Предлагаемые нами новинки в сфере безопасности — это простые и надежные решения, которые оправдают вложенные в них деньги и защитят вас и ваше имущество.

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