В России одобрили запрет анонимайзеров, VPN и программного обеспечения Tor

Сенаторы проголосовали почти единогласно

Российские сенаторы одобрили законы о запрете анонимайзеров, VPN и программного обеспечения Tor, а также о регулировании мессенджеров. Законы были приняты практически единогласно. От голосования по закону об анонимайзерах воздержался только один сенатор, против закона о мессенджерах выступили 6 человек (12 воздержались), сообщает Meduza.

Замглавы Роскомнадзора Олег Иванов на заседании совета федерации России напомнил, что закон о мессенджерах распространяется только на зарегистрированные сервисы, а не те, которые «написаны на коленке». В ответ сенатор Антон Беляков напомнил, что мессенджер Facebook до сих пор не зарегистрирован, хотя «не написан на коленке». Из этого Беляков сделал вывод, что закон в достаточной мере не обсуждался с экспертным сообществом, пишет Meduza.

Истинной причиной принятия документа Беляков назвал лоббирование интересов сотовых операторов, которые по закону должны будут заключать контракты с мессенджерами для идентификации пользователей.

Закон о запрете анонимайзеров вступит в России в силу с 1 ноября 2017 года. ФСБ и МВД России будут выявлять сайты и сервисы, которые позволяют получать доступ к страницам из списка заблокированных. Если анонимайзеры после предупреждения не начнут блокировать запрещенные сайты, доступ к ним начнут ограничивать.

По закону о мессенджерах сервисы будут обязаны идентифицировать пользователей по номеру телефона. Помимо этого они должны будут исполнять решения о блокировке сообщений и пользователей. Этот закон будет действовать в России с 2018 года.