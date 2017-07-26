В Сырымском районе ЗКО организаторы турнира по «казакша курес» потратят полмиллиона тенге из госбюджета на проведение ужина для 150 персон
Государственное казенное предприятие спортклуб «Кайсар»опубликовал на сайте государственных закупок лот на сумму 525 тысяч тенге .Звучит лот как «Услуги по организации питания на мероприятиях».
В условиях лота говорится, что подрядчик должен иметь либо собственное, либо арендованное помещение для приема пищи. А меню ужина поражает своим разнообразием – бешбармак из конины, жаркое, голова и жанбас барана на горячее, а также холодные нарезки из национальных деликатесов казы, шужык и сыр. Кроме основных блюд, организаторы ужина должны будут приготовить запеченную курицу, рыбу и приготовить салаты разных видов. Также на ужине будет «чайный стол» — торты, фрукты, орехи и восточные сладости. А вот алкогольные напитки борцам не рекомендованы, поэтому пить они будут чай, минеральную воду и кумыс.
Как сообщили в бухгалтерии Сырымского отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта, в ведомстве которого находится спортклуб «Кайсар» ужин будет проводится в честь республиканского турнира по казакша курес .