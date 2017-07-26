Погода +30oC
$326.66
380
5.45=
Опубликовано: Ср, Июл 26th, 2017
2 Видео / Деньги / ЗКО / Картина дня

В Уральске из-за строительства дороги по улице Жангирхана, предприниматели остались без прибыли (ВИДЕО)

По словам владельцев малого частного бизнеса, о перекрытии дороги их никто не предупреждал. Из-за въезда они остались без клиентов. Улицу начали ремонтировать два дня назад, дорога закрыта от остановки «Медколледж» и до «Молодежной».

Кроме этого, жителям района сложно добираться до автобуса, и их мучает постоянная пыль. По их словам, дорога не нуждалась в капитальном ремонте. Дорога на этом участке будет строится два месяца, подряд выполняет новая уральская строительная фирма «Адал Арна», с головным офисом в Алматы. Сумма выделенная на строительство отрезка пути составляет порядка 800 миллионов тенге.

 

ТЕКСТ И ПЕРЕВОД Акмарал ШАЯХМЕТОВОЙ.

ВИДЕО Нурлыбека ЕМРАНОВА. 

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-07-26
Утром29 ℃
Днем29 ℃
Вечером27.88 ℃
Ночью17.12 ℃
Влажность28 %
ДавлениеhPa 1015.37
Скорость ветра6.03 м/с
2017-07-27
Утром20.49 ℃
Днем30.61 ℃
Вечером31.29 ℃
Ночью19.96 ℃
Влажность34 %
ДавлениеhPa 1019.33
Скорость ветра3.07 м/с