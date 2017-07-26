В Уральске из-за строительства дороги по улице Жангирхана, предприниматели остались без прибыли (ВИДЕО)

По словам владельцев малого частного бизнеса, о перекрытии дороги их никто не предупреждал. Из-за въезда они остались без клиентов. Улицу начали ремонтировать два дня назад, дорога закрыта от остановки «Медколледж» и до «Молодежной».

Кроме этого, жителям района сложно добираться до автобуса, и их мучает постоянная пыль. По их словам, дорога не нуждалась в капитальном ремонте. Дорога на этом участке будет строится два месяца, подряд выполняет новая уральская строительная фирма «Адал Арна», с головным офисом в Алматы. Сумма выделенная на строительство отрезка пути составляет порядка 800 миллионов тенге.

ТЕКСТ И ПЕРЕВОД Акмарал ШАЯХМЕТОВОЙ.

ВИДЕО Нурлыбека ЕМРАНОВА.