 «Вину признаю, от наказания не убегаю» — полицейский, виновный в гибели матери четырех детей (ВИДЕО)

Судья Раушан Исмаилова санкционировала арест на два месяца бывшего подполковника полиции Самата Наурузова, который совершил наезд на мать четверых детей и её дочь. Государственное обвинение обосновало запрос санкции на арест тем, что ДТП вызвало широкий общественный резонанс.

Сегодня, 26 июля, в Уральском уголовном суде на 2 месяца арестовали бывшего начальника оперативно – криминалистического отдела ГОВД Самата Наурузова.

Государственное обвинение посчитало, что Наурузов, оставаясь на свободе, может повлиять на ход расследования.

— Поскольку в результате ДТП скончался один человек, а второй получил множественные травмы, следует арестовать Наурузова, — выдвинул ходатайство прокурор Артур Шокпанов. – Кроме того, ДТП вызвало широкий общественный резонанс.

Сам арестованный подполковник вину свою признаёт, но тем не менее считает, что лишать его свободы на время следствия нет необходимости.

— Я никуда от наказания не убегу, следствию мешать не буду, с ходатайством прокурора не согласен, — ответил Самат Наурузов.

Тем не менее, суд санкционировал арест Наурузова на 2 месяца. Решение суда в закону силу не вступило, Наурузов и его адвокат могут обжаловать его в течении трёх суток.

Напомним, что экс-начальник оперативно-криминалистического отдела УВД Уральска сбил насмерть 42-летнюю женщину -мать четверых детей, и ее дочь, которая сейчас находится в больнице. Происшествие случилось в поселке Зачаганск, недалеко от ресторана «Альбина», во второй половине дня, в субботу, 22 июля.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА, Нурлыбек ЕМРАНОВ