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Опубликовано: Ср, Июл 26th, 2017
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 «Вину признаю, от наказания не убегаю» — полицейский, виновный в гибели матери четырех детей (ВИДЕО)

Судья Раушан Исмаилова санкционировала арест на два месяца бывшего подполковника полиции Самата Наурузова, который совершил наезд на мать четверых детей и её дочь. Государственное обвинение обосновало запрос санкции на арест тем, что ДТП вызвало широкий общественный резонанс.

Экс-подполковник Самат Наурузов

Сегодня, 26 июля, в Уральском уголовном суде на 2 месяца арестовали бывшего начальника оперативно – криминалистического отдела ГОВД Самата Наурузова.

По словам мужчины, ан ход следствия он влиять не собирается

Государственное обвинение посчитало, что  Наурузов, оставаясь на свободе, может повлиять на ход расследования.

— Поскольку в результате ДТП скончался один человек, а второй получил множественные травмы, следует арестовать Наурузова, — выдвинул ходатайство прокурор Артур Шокпанов. – Кроме того, ДТП вызвало широкий общественный резонанс.

государственный обвинитель Артур Шокпанов

Сам арестованный подполковник вину свою признаёт, но тем не менее считает, что лишать его свободы на время следствия нет необходимости.

— Я никуда от наказания не убегу, следствию мешать не буду, с ходатайством прокурора не согласен, — ответил Самат Наурузов.

Тем не менее, суд санкционировал арест Наурузова на 2 месяца. Решение суда в закону силу не вступило, Наурузов и его адвокат могут обжаловать его в течении трёх суток.

Судья Исмаилова

Напомним, что экс-начальник оперативно-криминалистического отдела УВД Уральска сбил насмерть 42-летнюю женщину -мать четверых детей, и ее дочь, которая сейчас находится в больнице. Происшествие случилось в поселке Зачаганск, недалеко от ресторана «Альбина», во второй половине дня, в субботу, 22 июля.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА, Нурлыбек ЕМРАНОВ

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