Задержан экс — сотрудник полиции, совершивший наезд на мать четверых детей

По словам родственников Самата Наурузова, в день ДТП у него была свадьба, и его отпустили под подписку о невыезде, однако уже на следующий день его задержала полиция и поместила в изолятор временного содержания.

— Мой брат признал свою вину в совершении ДТП, — говорит Азамат Наурузов, брат экс-полицейского. – Брат на момент совершения аварии был трезв, и у него в действительности была свадьба, но не со стороны жениха, как пишут в СМИ, а общая. В тот день свадьба состоялась, но исключительно из-за того, что собрались родственники из разных городов Казахстана.

На данный момент, родственники бывшего сотрудника правоохранительных органов ищут свидетелей аварии, для объективного следствия.

По информации потерпевшей стороны, сегодня после обеда уральский городской суд будет санкционировать меру пресечения в отношении Самата Наурузова. Родственники погибшей женщины ходатайствовали, чтобы его арестовали на время следствия, поскольку считают, что при помощи старых связей Наурузов может повлиять на ход следствия.

Напомним, что экс- начальник оперативно-криминалистического отдела УВД Уральска сбил насмерть женщину.Кроме 42-летней матери четверых детей, он сбил молодую девушку, которая сейчас находится в больнице. Происшествие случилось в поселке Зачаганск, недалеко от ресторана «Альбина», во второй половине дня, в субботу, 22 июля.

Акмарал Шаяхметова

Если вы были свидетелем ДТП, которое произошло 022 июля, возле ресторана «Альбина», просьба позвонить по телефонам 87015345994, 87472691491, Данира.