«Акжайык» из Уральска вырвал ничью на последней минуте матча с «Актобе» (Фото, видео)
Проигрывая в основное время матча со счетом 1:2, уральский «Акжайык» сравнял счет в последнюю минуту добавочного времени. Автором гола стал Предраг Говедарица.
Матч между командами «Акжайык» и «Актобе» прошел вчера, 26 июля, на стадионе имени П. Атояна. Болельщиков, желающих поддержать свою команду собралось не так уж и много. В Уральск приехали и болельщики из Актобе.
Первыми счет во встречи открыли гости — гол в ворота «Акжайыка» на 24-ой минуте забил австрийский легионер Тимаш Шимкович. Спустя некоторое время актюбинцы снова пробили по воротам уральцев. Но арбитр гол не засчитал — офсайд.
Во второй половине матча уральцы смогли смогли-таки сравнять счет. Уже через 5 минут после начала второго тайма Азат Ерсалимов отправил мяч в ворота соперника.
Снова выйти вперед футболисты «Актобе» смогли на 81-ой минуте встречи. Гол «Акжайыку» забил Джозеф Нейн.
Акжайыковцы смогли-таки сравнять счет в матче в добавочное время. Втором этого гола стал Предраг Говедарица.
Екатерина ЛИТВЯКОВА