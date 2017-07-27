Нечего терять: Саакашвили рассказал, зачем Порошенко на самом деле ездил в Грузию

Президент Украины ездил в Грузию исключительно для того, чтобы заключить олигархический союз с Бидзиной Иванишвили, заявил лишенный украинского гражданства бывший глава Одесса Михаил Саакашвили. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, зачем, по его данным, президент Украины Петр Порошенко на самом деле недавно посещал Грузию.

Свое мнение бывший грузинский президент изложил в видеообращении , записанном по поводу лишения его украинского гражданства. По словам Саакашвили, Порошенко ездил на грузинскую границу вовсе не для того, чтобы якобы поддержать страну, а для переговоров и заключения союза с грузинским политиком и бизнесменом Бидзиной Иванишвили. Порошенко ездил в Грузию для того, чтобы осуществить договор двух олигархических режимов, украинского, Порошенко и грузинского олигарха Иванишвили, который сегодня контролирует Грузию , — заявил Саакашвили.

По словам бывшего губернатора Одессы, Порошенко и Иванишвили в ходе своих переговоров, в том числе, якобы договорились передать в генеральную прокуратуру Украины некие брехливые доказательства против Саакашвили. Ранее стало известно, что Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства.

Об этом на своей странице в Facebook написал советник главы МВД Украины Станислав Речинский, а депутат Рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук подтвердил его слова. Сам бывший глава Одесской области сейчас находится в Соединенных Штатах Америки.

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