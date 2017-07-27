Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины

Президент Украины Петр Порошенко издал указ о лишении украинского гражданства бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, сообщается на сайте государственной миграционной службы.

«Президентом Украины издан указ о потере гражданства Украины… Материалы по Саакашвили, предоставленные генеральной прокуратурой Украины, обработанные государственной миграционной службой Украины, направленные на рассмотрение комиссии по вопросам гражданства при президенте Украины, в установленном порядке рассмотрены на заседании комиссии», — говорится в сообщении.

На сайте самого Порошенко указ о лишении Саакашвили гражданства не опубликован.

Политик, покинувший губернаторский пост прошлой осенью, жестко критиковал Петра Порошенко. На родине против него возбуждены уголовные дела.

Ранее в среду об этом решении сообщали украинские СМИ и депутат украинского парламента Игорь Мосийчук, представляющий Радикальную партию.

«Мне подтверждают: это правда, — писал он в «Фейсбуке», — Саакашвили лишили украинского гражданства, и это свидетельствует, что президент Петр Порошенко, наконец, начал признавать собственные ошибки».

О лишении Саакашвили гражданства также сообщало критически настроенное к властям Украины издание «Страна.ua», которое ссылалось на источник в администрации Порошенко.

По его данным, решение было принято на основании статьи об обмане и предоставлении неправдивых сведений или фальшивых документов при получении гражданства.

Такие же основания приведены в сообщении миграционной службы: обретение гражданства вследствие обмана, сознательного представления неправдивых сведений или фальшивых документов.

«Указ уже подписан», — подтверждал информированный источник агентства Интерфакс-Украина.

Как Саакашвили стал гражданином Украины

Порошенко подписал указ о присвоении Саакашвили украинского гражданства 30 мая 2015 года. В тот же день он назначил Саакашвили главой Одесской областной администрации.

На посту одесского губернатора Саакашвили конфликтовал с местными элитами и выступал с резкими заявлениями, в том числе в адрес администрации Порошенко, обвиняя окружение президента в коррупции.

7 ноября бывший президент Грузии заявил об уходе с поста главы администрации Одесской области, Порошенко подписал указ о его увольнении спустя два дня. Саакашвили также лишился должности внештатного советника президента Украины.

«Одесса разовьется только после того, как Киев будет освобожден от коррупционеров, которые прямо покровительствуют бандитизму и беспределу, в том числе в Одесской области. Поэтому в этой ситуации я решил подать в отставку и начать новый этап борьбы», — заявлял Саакашвили.

Саакашвили был президентом Грузии с 2008-го по 2013 год. Проиграв выборы, он перебрался на Украину. Грузинские власти собирались добиваться выдачи Саакашвили. На родине против него возбуждено несколько уголовных дел.

ВВС