Учителям РК будут доплачивать за преподавание предметов на английском языке

Надбавка к зарплате англоязычным педагогам составит порядка 35 тысяч тенге.

По словам заместителя директора департамента дошкольного и среднего образования Зейнеп Максутовой, уже с 1 сентября приступить к преподаванию на иностранном языке готовы более 1000 учителей. Они прошли соответствующую переподготовку, сообщает телеканал «Хабар-24».

Курсы английского длились от 3 до 10 месяцев в зависимости от базовых знаний. Напомним, к 2019 году во всех школах страны будет внедрено трехъязычное образование. По мнению специалистов, новшество не должно понизить уровень знаний школьников.

«Это будет поэтапный процесс. Может, через 3 года школа уже будет готова, ученики будут готовы. Это всё будет анализироваться. Не для ухудшения, а, наоборот, для улучшения качества образования. Тем более у нас английский язык введен с 2013 года как предмет с 1 класса. С прошлого года он увеличен на один час. То есть дети уже будут владеть английским языком, и для них это не составит труда», – рассказала замдиректора

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