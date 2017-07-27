«В Уральске пострадавших от жары нет»

Уральцев предупреждают смс-уведомлениями о сильной жаре до 43°С в ЗКО. По словам замдиректора станции скорой неотложной помощи, в этом сезоне пострадавших от жары не было.

— До последних несколько дней в Уральске не наблюдалась сильная жара как сейчас. Поэтому в этом сезоне не было пострадавших от жары. Но уральцев предупреждают о ее наступлении. Жителям рекомендуется не находиться долго на улице в дневное время, брать с собой воду и носить головные уборы, — говорит заместитель директора скорой помощи Гульназ Жуматова. — Особенно в жару подвергаются опасности дети, люди с хроническими заболеваниями и люди старшего возраста. У детей чувствительный и развивающийся организм, и они быстро воспринимают солнечный удар. А люди с хроническими заболеваниями после сильного потоотделения часто подвергаются к повышению артериального давления. Поэтому в такую жару им следует более бережно относится к своему здоровью.

Аида Зайнуллиева