В ЗКО власти продают диагностический центр, завод «Омега» и еще 30 объектов

В ЗКО власти готовят к приватизации более 30 государственных объектов. Среди них Областной диагностический центр, детская стоматологическая поликлиника и ЗАП КАЗ РЭК.

Полный список предприятий, которые власти готовы передать в частные руки опубликован на сайте министерства финансов http://privatization.gosreestr.kz/ru. Как следует из этого списка, в ЗКО подлежат приватизации 25 объектов госсобственности. Из них 9 уже проданы, 7 объектов выставлены на торги, 8 проходят предпродажную подготовку и 1 предприятие в процессе оценки.

Из самых интересных объектов этого списка можно назвать ГКП Областной диагностический центр, АО ЗапКазРЭК, завод «Омега», Технопарк «Алгоритм», футбольный клуб «Акжайык», ГКП «Детская стоматологическая поликлиника».

По данным минфина эти и другие объекты госсобственности имеют активы, которые могли бы привлечь потенциальных инвесторов. В частности, собственный капитал АО ЗапКазРЭК оценивается в 2 873 250 000 тенге. А доходы предприятия оцениваются минфином 4 665 147 000 тенге.

К примеру ТОО «ФК Акжайык» также «ищет новых хозяев». И тут цифры собственного капитала и доходов естественно значительно меньше. Клуб оценен в 2,4 млн тенге. Это дешевле легкового автомобиля бюджетного класса.

Сведения о ГКП «Детская стоматологическая поликлиника», которое продолжает свою деятельность с 2010 года таковы: Стартовая цена- 57 214 000,00 тенге. Гарантийный взнос- 17 164 200,00 тенге. Дата проведения торгов планируется с августа по октябрь 2017 года. Окончательно факт продажи планируется оформить в ноябре.

ГКП «Областной диагностический центр» имеет собственный капитал 386,5 млн тенге, а его доходность составляет 417 млн тенге. Окончательная передача этого межучреждения в частные руки планируется в декабре 2017 года.

АО «Уральский завод металлических конструкций и цинкования» выставлен на торги со стартовой ценой 161 293 000 тенге. Но собственный капитал предприятия и доходность оценены в 0 тенге.

АО «Приборостроительный завод Омега» оценен в 1,4 млрд тенге. Его собственный капитал составляет 105,6 млн тенге, а доходность составляет 233,4 млн тенге.

Коммунальный рынок «Ел Ырысы» тоже пойдет с молотка. На продажу выставлена доля этого предприятия в размере 51%. Этот объект приватизации оценен в 7 млн тенге.

Напомним, что все эти объекты входят во вторую волну предприятий.

Айдана Ирмикбаева

Лукпан Ахмедьяров