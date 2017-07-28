Дочь бывшего президента Узбекистана заключена под стражу

45-летнюю Гульнару Каримову обвиняют по шести статьям, в том числе в подделке документов и легализации доходов, полученных преступным путем.

По данным следствия, суммы, которые получила Каримова в результате преступной деятельности, измеряются миллионами и миллиардами долларов. Ее обвиняют в мошенничестве, сокрытии иностранной валюты, и выводе денежных средств в оффшоры.

А начался этот коррупционный скандал с журналистского расследования, проведенного журналистской ассоциацией Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). «Журналистское расследование стало причиной возбуждения в четырех странах уголовных дел, в которых фигурируют российские компании«.

В одной из телеграмм американского посольства, которую выложил сайт WikiLeaks, о Каримовой говорится как о «самой ненавистной в Узбекистане персоне».

По материалам следствия, на территории 12 зарубежных стран предварительно установлены легализованные активы организованной преступной группы на сумму 1 млрд 394,1 млн долларов, 63,5 млн евро, 27,1 млн фунтов и 18,5 млн франков», — говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Активы преступной группы были обнаружены в том числе «на территории России: денежные средства — 6 млн долларов, в Москве — пентхаус в жилом комплексе «Камелот», особняк в массиве «Рублевка» и восемь квартир, в Ялте — гостиничный комплекс, жилой дом и земельный участок общей стоимостью более 2 млн долларов». Среди других стран, где были обнаружены активы, в сообщении фигурируют: Швейцария — 777,8 млн долларов и виллы в Колони стоимостью 18,5 млн франков; Франция — в Париже обнаружены квартиры и замок Шато де Грусси, в Сен-Тропе — виллы общей стоимостью 52,5 млн евро.

«Компетентным органам иностранных государств направлены постановления следственных органов о наложении ареста на вышеуказанные активы организованной преступной группы. В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению других активов организованной преступной группы и их возврату в Узбекистан», — говорится в сообщении Генпрокуратуры Узбекистана.

Кроме того, Каримовой инкриминируется сокрытие иностранной валюты на сумму 1 млрд 942,8 млн долларов и 29,1 млн евро путем получение «откатов» на счета оффшорных компаний, подконтрольных организованной преступной группе, за лоббирование интересов различных лиц (869,3 млн долларов и 29 млн евро), незаконная продажа радиочастот и земельных участков (520 млн долларов), вывод преступных доходов за рубеж под видом выплаты дивидендов и продажи долей (439,6 млн долларов), незаконный вывоз наличных средств (98 млн долларов), неинкассирование наличной выручки (11,2 млн долларов), неосуществление обязательной 50% продажи от выручки за экспортированные товары и услуги (4,6 млн долларов), импорт товаров по завышенным ценам (129,7 тыс. долларов и 45,8 тыс. евро).

Ташкент уже обратился к ряду стран, в том числе и России, с просьбой арестовать активы преступной группы за рубежом. Дело против дочери экс-главы Узбекистана не первое — в 2015 году Каримову уже приговорили к пяти годам ограничения свободы по обвинению в хищении, вымогательстве и уклонении от уплаты налогов. Тогда генпрокуратура продолжила расследование уголовного дела в ее отношении. С 2013 года, по сообщениям СМИ, она находилась под домашним арестом.

Уголовное преследование в отношении Каримовой связывают с ее политическими амбициями – ее называли возможной преемницей отца на посту президента Узбекистана.

Даниил Кислов, редактор «Fergana.ru» Мы ждем открытого, тщательного и беспристрастного расследования всей глобальной системы коррупции и властной преступности в Узбекистане, благодаря которой Гуле удавалось вершить свои дела. Хотелось бы услышать имена чиновников, государственных служащих, на которых она опиралась в своей преступной деятельности. Гульнара Каримова сегодня — не просто злодейка, на которую можно повесить все грехи прошлого. Она символ «каримовского Узбекистана», который жив до сих пор. И если Шавкат Мирзиёев (президент Узбекистана — Ред.) хочет в самом деле реформировать политику и экономику своей страны, то одними «разоблачениями» Каримовой тут не обойтись.

По материалам Интерфакс, «Новая газета», «Эхо Москвы»