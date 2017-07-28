Погода +35oC
$325.58
381.51
5.49
Опубликовано: Пт, Июл 28th, 2017
5 ЗКО / Картина дня

ДВД ЗКО прокомментировали ситуацию с фотографиями голого полицейского с женщиной, распространяемыми по сети

ДВД ЗКО подтверждает, что на фото, распространяемом в действительности изображен участковый инспектор полиции Ермек Каюпов.

— Касательно распространяемой в сети интернет информации об участковом инспекторе полиции сообщаем, что по данному факту в Управлении собственной безопасности ДВД ЗКО начато служебное расследование, о результатах которого сообщим позднее, — комментирует пресс-служба ДВД ЗКО

Напомним, что пользователи «УН», прислали в редакцию фото, на которых участковый опорного пункта № 4 города Уральск Ермек Каюпов занимается сексом с женщиной, будучи в форме и с табельным оружием. По их словам, он заставляет проституток со старого паспортного стола проводить так называемые «субботники», то есть один раз в неделю бесплатно обслуживать. Кроме этого, они утверждают, что полицейский на фото сам пользуется их услугами на безвозмездной основе.

Напомним:http://www.uralskweek.kz/2017/07/28/v-uralske-policiya-provodit-sluzhebnuyu-proverku-iz-za-foto-gologo-policejskogo-s-zhenshhinoj/

 

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-07-28
Утром35 ℃
Днем35 ℃
Вечером35.16 ℃
Ночью25.7 ℃
Влажность32 %
ДавлениеhPa 1021.15
Скорость ветра2.56 м/с
2017-07-29
Утром27.54 ℃
Днем35.67 ℃
Вечером35.36 ℃
Ночью23.33 ℃
Влажность27 %
ДавлениеhPa 1020.94
Скорость ветра3.33 м/с