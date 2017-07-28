ДВД ЗКО прокомментировали ситуацию с фотографиями голого полицейского с женщиной, распространяемыми по сети

ДВД ЗКО подтверждает, что на фото, распространяемом в действительности изображен участковый инспектор полиции Ермек Каюпов.

— Касательно распространяемой в сети интернет информации об участковом инспекторе полиции сообщаем, что по данному факту в Управлении собственной безопасности ДВД ЗКО начато служебное расследование, о результатах которого сообщим позднее, — комментирует пресс-служба ДВД ЗКО

Напомним, что пользователи «УН», прислали в редакцию фото, на которых участковый опорного пункта № 4 города Уральск Ермек Каюпов занимается сексом с женщиной, будучи в форме и с табельным оружием. По их словам, он заставляет проституток со старого паспортного стола проводить так называемые «субботники», то есть один раз в неделю бесплатно обслуживать. Кроме этого, они утверждают, что полицейский на фото сам пользуется их услугами на безвозмездной основе.