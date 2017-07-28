ДВД ЗКО закупит автомобили почти на 240 миллионов тенге
Несколько легковых автомобилей, эвакуатор, самосвал и коневозку планирует закупить областной Департамент внутренних дел к осени этого года.
Информация о проведении закупок автотранспортных средств для ДВД ЗКО путем открытого конкурса опубликована на сайте госзакупок РК. Так, там указано, что заявки на участие в тендере будут приниматься с начала августа и продлятся до конца этого месяца.
Всего полицейские планирует закупить 16 автомобилей на общую сумму 238 миллионов 150 тысяч 714 тенге.
|Наименование
|Кол-во
|Стоимость
|Автомобиль полноприводный, специализированный для перевозки спецконтингента
|1
|7 232 142 тг.
|Автомобиль специальный для перевозки лошадей (коневоз)
|1
|19 285 714 тг.
|Автомобиль легковой повышенной проходимости
|1
|3 243 750 тг.
|Автомобиль повышенной проходимости
|2
|21 428 571 тг. (10 714 285 тг каждая)
|Микроавтобус
|1
|12 133 928 тг
|Автомобиль повышенной проходимости
|1
|5 493 750 тг.
|Автомобиль легковой
|2
|8 466 071 тг. (4 233 035 тг. каждая)
|Автомобиль легковой
|2
|17 840 000 тг. (8 920 000 тг каждая)
|Автомобиль легковой
|1
|8 750 000 тг.
|Автомобиль повышенной проходимости
|1
|12 678 571 тг.
|Автомобиль грузовой, самосвал
|1
|16 517 857 тг.
|Эвакуатор с краном-манипулятором на базе грузового автомобиля
|1
|33 392 857 тг.
|Автомобиль легковой
|3
|14 196 428 тг (4 732 142 тг каждая)
|Автомобиль легковой
|3
|36 160 714 тг (12 053 571 тг каждая)
|Автомобиль грузопассажирский, полноприводный
|1
|5 348 214 тг
|Автомобиль повышенной проходимости
|2
|15 982 142 тг (7 991 071 тг каждая)
Екатерина ЛИТВЯКОВА