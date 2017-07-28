ДВД ЗКО закупит автомобили почти на 240 миллионов тенге

Несколько легковых автомобилей, эвакуатор, самосвал и коневозку планирует закупить областной Департамент внутренних дел к осени этого года.

Информация о проведении закупок автотранспортных средств для ДВД ЗКО путем открытого конкурса опубликована на сайте госзакупок РК. Так, там указано, что заявки на участие в тендере будут приниматься с начала августа и продлятся до конца этого месяца.

Всего полицейские планирует закупить 16 автомобилей на общую сумму 238 миллионов 150 тысяч 714 тенге.

Наименование Кол-во Стоимость Автомобиль полноприводный, специализированный для перевозки спецконтингента 1 7 232 142 тг. Автомобиль специальный для перевозки лошадей (коневоз) 1 19 285 714 тг. Автомобиль легковой повышенной проходимости 1 3 243 750 тг. Автомобиль повышенной проходимости 2 21 428 571 тг. (10 714 285 тг каждая) Микроавтобус 1 12 133 928 тг Автомобиль повышенной проходимости 1 5 493 750 тг. Автомобиль легковой 2 8 466 071 тг. (4 233 035 тг. каждая) Автомобиль легковой 2 17 840 000 тг. (8 920 000 тг каждая) Автомобиль легковой 1 8 750 000 тг. Автомобиль повышенной проходимости 1 12 678 571 тг. Автомобиль грузовой, самосвал 1 16 517 857 тг. Эвакуатор с краном-манипулятором на базе грузового автомобиля 1 33 392 857 тг. Автомобиль легковой 3 14 196 428 тг (4 732 142 тг каждая) Автомобиль легковой 3 36 160 714 тг (12 053 571 тг каждая) Автомобиль грузопассажирский, полноприводный 1 5 348 214 тг Автомобиль повышенной проходимости 2 15 982 142 тг (7 991 071 тг каждая)

Екатерина ЛИТВЯКОВА