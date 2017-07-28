Родственники утонувшего подростка требуют выяснить, почему на платном пляже в Уральске не было спасателей
По их словам друзей подростка, тонувших вместе с ним, из воды их вытащили отдыхающие на платном пляже люди, а не спасатели.
В редакцию «УН» обратились родственники 17-летнего Тлеккабыла Насиева, утонувшего на территории платного пляжа «Бала-тау» 22 июля. Они рассказали, что парень в том момент был трезв.
— Тлеккабыл в этом году окончил школу в селе Жетыбай Бокейординского района. Он приехал в Уральск, чтобы поступить в университет, — рассказала сестра погибшего Торгын Габдылова. – На пляж они пришли с друзьями и их родителями. Они не были пьяные, как это утверждают в администрации аквапарка. И это подтверждается судмедэкспертизой. Да, все они не умели плавать. Но, несмотря на это, им разрешили спуститься с горки в воду.
По словам родственников, парням не предложили надеть специальные жилеты и не проконтролировали их спуск с горки. Все они спустились в воду практически одновременно и поэтому, падая друг на друга, стали тонуть.
— Парни, которые остались живы, рассказали, что их из воды вытащили не спасатели, а отдыхающие, — сказала Торгын Габдылова. – Администрация пляжа заявили всем СМИ совершенно противоположное – будто именно спасатели их спасли.
О том, что выбраться из воды ребят помогли отдыхающие на пляже, рассказывают и посетили интернер-порталов. Так, под новостью о гибели подростка на информационном сайте «Мой город» написано следующее:
«Их было трое. Двух спасли мои гости из Актобе. Один врач суд мед экспертизы, криминалист, один сотрудник Гаи города Актобе. Спасенные дети сказали, что есть третий. Они прыгнули с батута. Затем Ерлан обратно вернулся в воду за третьим ребенком. Лично я сама вызывала скорую и милицию. Спасибо Ерлану и Канату за спасенных детей. Они сразу отреагировали и сделали искусственное дыхание».
Чтобы выяснить, кто понесет ответственность за смерть подростка, и к какой мере ответственности будет привлечен собственник платного пляжа, «Уральская неделя» с официальным запросом обратилась в Департамент по ЧС ЗКО.
Екатерина ЛИТВЯКОВА
Вот скажите, есть ли у людей мозги? Уже второй раз тонет 17-летний. Это не 2 года, это уже сознательность и ответственность. Зачем лезть в воду, если не умеешь плавать? Зайди по пояс и учись плавать. Я все понимаю, спасатели обязаны были быть, но поговорка про спасение утопающих не с воздуха взята. Если люди настолько беспечны к своей жизни, то они обязательно утонут. Не в этом, так в другом месте. Даже если на берегу есть спасатель! Что на него спихивать ответственность за свою жизнь? Зачем доверять какому-то чужому человеку свою жизнь? Увидит ли он именно вас, что вы тонете, ведь на пляже бывает порой толпа народу? Успеет ли доплыть, ведь тонут быстро? Успеет ли вытащить и реанимировать, если захлебнулись? Такое ощущение, что люди насмотрелись мультиков про Аркадия Паровозова, вот и думают что он их спасет.