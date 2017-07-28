В Уральске полиция проводит служебную проверку из-за фото голого полицейского с женщиной ( ФОТО 18+)

В редакцию «УН» пользователи прислали фото, на котором полицейский в форме, с табельным оружием занимается сексом с женщиной. По предварительной версии, фото сделано проститутками, у которых обслуживался полицейский.

По словам пользователя «УН»,человек, похожий на участкового опорного пункта № 4 города Уральск Ермека Каюпова, заставляет проституток со старого паспортного стола проводить так называемые «субботники», то есть один раз в неделю бесплатно обслуживать. Кроме этого, они утверждают, что полицейский на фото сам пользуется их услугами на безвозмездной основе.

Проститутки сфотографировали человека, похожего на участкового и выложили фото на его личной страничке в социальных сетях.

Начальник УВД города Уральска Мирлан Айкенов сообщил, что по данному факту ведется служебная проверка.

— Пока точно ничего сказать не могу, но скорей всего, на фото Ермек Каюпов со своей гражданской супругой, а фото попало в сеть из личного архива полицейского, — говорит Мирлан Айкенов.

Сам полицейский, чьи фото разошлись в социальных сетях, находится в трудовом отпуске. Известно, что район паспортного стола он не курирует.

В Интернете про Ермека Каюпова тоже мало информации, лишь вылезла статья о том, что ранее он жаловался депутатам областного маслихата на условия его труда в опорном пункте – негде мыть руки, гнилая мебель и маленькое помещение.