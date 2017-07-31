Как избежать неприятностей во время отпуска

Каждый год более миллиона казахстанцев выезжают на отдых за рубеж. И хотя отдых за границей — это прекрасно, туристам его могут испортить ненадежные туроператоры. Хоть это и единичные случаи, но ни у кого нет желания оказаться в их числе. Если туроператор вдруг обанкротился или у него неожиданно сменилось руководство, может случиться так, что отдыхающие, в лучшем случае, вообще никуда не полетят, а в худшем, по прилету им придется ночевать на улице, так как не были забронированы номера в отеле.

Подобное произошло 11 июля этого года с 24 казахстанскими туристами, которые не смогли заселиться в отель по прибытии, так как их туроператор «Elite Class» обанкротился за несколько часов до их прилета. Турецкими властями руководство «Elite Class» объявлено в розыск.

Риск оказаться в подобной ситуации можно существенно снизить. О том, как это сделать, мы расспросили у Айнагуль Темирбековой, директора туристического агентства «Онур Трэвел».

— Как избежать ситуаций, подобных той, в которую попали клиенты «Elite Class»?

— Чтобы максимально снизить риск испортить себе отдых, старайтесь работать с проверенными турагенствами. Есть следующие способы проверки надежности туроператора и турагентства. Первое: это то, как давно компания представлена на рынке туристических услуг. Чем дольше работает компания, тем больше ей доверия. Второе: наличие ряда необходимых документов, таких как лицензия туроператора и уведомление о начале деятельности турагента (наличие этих документов можно проверить на сайте Казахстанской туристической ассоциации путем ввода БИН или ИИН компании), а также действующий договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности.

Когда выбираете туристическое агентство, убедитесь во всем этом. В случае, если поездка сорвалась по вине туроператора, то турагентство вместе с клиентом подает в суд на туроператора и возвращает деньги. Так что, не стесняйтесь и требуйте у представителя турагентства предъявить договор о ГПО.

— Если, к примеру, взять ваше агентство, то по каким критериям вы работаете?

— «Онур Трэвел» на рынке уже более 14-ти лет. Мы работаем только с проверенными операторами, которые также представлены в этом бизнесе более 10 лет. Всякие форс-мажорные ситуации могут возникнуть, тем не менее, должны быть какие-то финансовые гарантии. Например, тот же договор ГПО мы заключаем каждый год. Можно проверить агентство и оператора на сайте КТА. Буквально на днях произошел форс-мажор с авиакомпанией: несколько наших туристов задержались в аэропорту Антальи, и мы из собственных средств компании и частично компенсации от оператора выкупили им билеты на другой альтернативный рейс.

— Что бы еще вы могли посоветовать нашим читателям?

— Не стесняться звонить непосредственно в отель, в котором вам должны забронировать номер, чтобы удостоверится, что это и правда было сделано. Простая предосторожность, но она может сэкономить вам много времени и денег.

— На каких туристических направлениях вы работаете?

— Да почти на всех: Турция, Египет, Вьетнам, Индия, страны СНГ и Евросюза, Китай — следим за всеми новинками. Оказываем полную визовую поддержку. Клиент просто предоставляет все необходимые документы, а остальное мы берем на себя. Мы давно на рынке, и поэтому у нас работает штат профессионалов, чью квалификацию мы постоянно повышаем. Наш главный приоритет в работе – это качество предоставляемых услуг и, в первую очередь, пожелания клиента. Каждому клиенту мы дарим накопительную бонусную карту. Я хочу пожелать всем мирного неба над головой, здоровья и процветания!