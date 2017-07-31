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Опубликовано: Пн, Июл 31st, 2017
3 ЗКО / Картина дня

В Аксае ЗКО вторые сутки горит горсвалка

Пока пожарные не могут полностью ликвидировать загорание мусора. Аксай заволокло дымом.

По предварительным данным площадь загорания составляет 500 квадратных метров. Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, сообщение о том, что горит свалка в Аксае поступило в 7.30 часов 29 июля.

— Ликвидировать загорание не удается до сих пор, — сообщили в ДЧС. – Сейчас на месте происшествия работают 8 пожарных  местной пожарной части и 6 человек АО «Орт Сондируши».  Задействовано 3 единицы техники.

В Департаменте по ЧС отметили, что причина и виновные лица в загорании свалки устанавливаются.

 Екатерина ЛИТВЯКОВА

 

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