В Аксае ЗКО вторые сутки горит горсвалка

Пока пожарные не могут полностью ликвидировать загорание мусора. Аксай заволокло дымом.

По предварительным данным площадь загорания составляет 500 квадратных метров. Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, сообщение о том, что горит свалка в Аксае поступило в 7.30 часов 29 июля.

— Ликвидировать загорание не удается до сих пор, — сообщили в ДЧС. – Сейчас на месте происшествия работают 8 пожарных местной пожарной части и 6 человек АО «Орт Сондируши». Задействовано 3 единицы техники.

В Департаменте по ЧС отметили, что причина и виновные лица в загорании свалки устанавливаются.

Екатерина ЛИТВЯКОВА