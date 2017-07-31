Директор строительной фирмы СВ+ подозревается в даче взятки экс-правлению национального холдинга «Байтерек DEVELOPMENT»  

Возбуждено уголовное дело по признакам статьи 367 части 2 «Дача взятки в значительном размере». Дело ведёт национальное бюро по противодействию коррупции агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции города Астана.

По собственной информации «УН», бизнесмен Сабит Утебалиев подозревается в даче взятке в размере 18 миллионов тенге, однако действующий уголовный кодекс гласит, что значительный размер взятки определяется суммой от 50 до 300 МРП. То есть, по факту, генеральному директору СВ+ вменяется дача от 113 450 тенге, до 6 807 000 тенге.

Сабит Утебалиев информацию о следствии подтвердил, однако давать развернутый комментарий отказался, сославшись на тайну следствия.

— Мы подписывали бумаги о неразглашении тайны следствия, поэтому закон нарушать я не буду, — говорит Утебалиев. – Единственное, что могу сказать, что мой статус сейчас — «подозреваемый». Мера пресечения в отношении меня не избрана. Я свободно выезжаю за границу и моя фирма сейчас работает. На данный момент идёт следствие, и в суде ещё нужно будет доказать мою причастность к этому преступлению.

Напомним, что национальная антикоррупционная служба на данный момент расследует одно из самых громких коррупционных дел в отношении руководителей национального холдинга «Байтерек Development». В частности, в СИЗО находится бывший министр национальной экономики РК Куандык Бишимбаев. Ему вменяется неоднократное получение взяток в особо крупном размере во времена его работы в холдинге «Байтерек». Также в деле «Байтерек Development» замешан экс-председатель правления холдинга Аслан Джакупов, старший сын экс-акима Западно-Казахстанской области, сенатора Кабибуллы Джакупова.

Кроме директора СВ +, в деле «Байтерек Development» замешан ещё один частный застройщик из Уральска, депутат областного маслихата. Об этом мы вам расскажем несколько позже, а пока мы направили официальный запрос в нацбюро по противодействию коррупции Астаны и надеемся получить развернутый ответ. «УН» продолжает следить за событиями.

Компания СВ+ известна многим уральцам как застройщик жилых домов, а также как фирма-подрядчик при строительстве социальных объектов: школ, домов по госпрограмме, домов от «Жилстройсбербанка» Казахстана. Дочерняя структура национального холдинга «Байтерек», «Байтерек Development» занимается реализацией инвестиционных проектов в несырьевом секторе экономики Республики Казахстан: в сфере недвижимости, производства строительных материалов и обрабатывающей промышленности. В том числе холдинг занимается финансированием строительства кредитного и арендного жилья в рамках госпрограммы инфраструктурного развития «Нурлы Жол».

Акмарал Шаяхметова