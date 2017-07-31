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Опубликовано: Пн, Июл 31st, 2017
160 ЗКО / Картина дня

В ЗКО во время степного пожара погибло две сотки овец и коз

Сейчас загорание в степи близ села Талдыапан Казталовского района ликвидировано. Информацию о том, что во время пожара погиб чабан, пасший животных, в ДЧС ЗКО не подтвердили.

Иллюстративное фото

 

Как сообщили в областном Департаменте по ЧС, загорание степи произошло вчера, 30 июля, в 12 километрах от поселка Талдыапан Казталовского района.

— Сообщение о том, что в степи загорелась сухая трава поступило в 13.30 часов, — сказали в пресс-службе ДЧС ЗКО. – Полностью природный пожар был ликвидирован силами добровольного противопожарного формирования в 21.00 часов. Было задействовано 36 человек и 8 единиц техники.

Также, в ДЧС сообщили, что в результате ЧП в степи по предварительным подсчетам погибло около 100 коз и 90 овец. О том, что в пожаре погиб чабан, информация не подтвердилась.

Екатерина ЛИТВЯКОВА

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