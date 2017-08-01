ДВД ЗКО не станет увольнять «голого полицейского»

Служебная проверка ДВД ЗКО по факту распространения фотографий голого полицейского с женщиной, не нашла оснований для увольнения полицейского. Управление собственной безопасности считает, что женщина на фото не является проституткой, а фотографии были похищены из ее личного архива.

В частности, в пресс-релизе ДВД ЗКО сообщается: «По данному факту руководством ДВД ЗКО было назначено служебное расследование. Предварительно в ходе проверки установлено, что женщина,запечатленная на снимках, является знакомой участкового инспектора полиции и не является «девушкой легкого поведения», как отмечено в сопровождаемой с фотографиями информации, а скрытая съемка была сделана ей же для личного пользования. Достоверно установлено, что квартира, в которой была произведена съемка, принадлежит знакомой участкового и расположена не в районе «Пентагон», как указано в распространяемой информации.

Также сообщаем, что 28.07.2017г. в Управление собственной безопасности ДВД ЗКО с заявлением обратился майор полиции Каюпов Е.Н., по которому проводится досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст.147 ч.1 УК РК (Нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства Республики

Казахстан о персональных данных и их защите).

Заместитель начальника МПС ДВД ЗКО подполковник полиции Куспаев К».

Напомним, ранее сообщалось о том, что в социальных сетях были растиражированы фотографии, на которых был запечатлен сотрудник полиции с табельным оружием во время постельной сцены, предположительно с девушкой легкого поведения. Историю появления интимных фотографий полицейского вы можете прочитать здесь.