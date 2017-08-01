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Опубликовано: Вт, Авг 1st, 2017
51 Деньги / ЗКО / Картина дня

Прокуратура: «Бизнесмен, давший взятку в 101 миллион тенге следователю ДГД ЗКО, не понесет наказания»

По словам запрокурора области Александра Цуранкова, следователь Нурболат Урналиев сам вымогал взятку у бизнесмена Александра Прокудина.

Об этом он заявил на брифинге, посвященном отчету о проделанной работе прокуратурой за первое полугодие 2017 года.

— Согласно комментарию к статье 367 УК РК «Дача взятки»  лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если в отношении него имело место вымогательство взятки, — говорит Александр Цуранков, — поэтому бизнесмен Прокудин не будет привлекаться к уголовной ответственности.

Новоиспеченный запрокурора Цуранков также отметил, что на текущий момент это самая крупная взятка в области и одна из крупнейших в Казахстане.

Напомним, что со взяткой в 101 миллион тенге задержан руководитель отдела по противодействию финансирования незаконных организаций Управления расследования правонарушений в финансовой сфере службы экономических расследований департамента государственных доходов по ЗКО  Нурболат Урналиев. Ведется следствие по признакам получения взятки в крупном размере.

Акмарал Шаяхметова

 

 

 

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