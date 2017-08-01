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Опубликовано: Вт, Авг 1st, 2017
203 Главная тема / ЗКО / Картина дня

Прокуратура ЗКО: Антикоррупционное ведомство ведёт уголовное дело в отношении депутата Кайдара Кощанова

Дело Кайдара Кощанова по факту ДТП длится долго из-за того, что в отношении него имеется ещё одно уголовное дело, которое расследует нацбюро по противодействию коррупции в Астане.

— Кайдар Кощанов находится под домашним арестом в городе Астана, — говорит зампрокурора области  Александр Цуранков. – В отношении него сейчас имеется другое уголовное дело, которое ведет центральное бюро по противодействию коррупции. Однако следователь ДВД ЗКО уже направился в служебную командировку в Астану, где и будет допрашивать Кощанова.

Какое именно дело ведет антикоррупционное ведомство в отношении депутата Кощанова, Цуранков не сообщил, сославшись на некомпетентность в этом вопросе.

Напомним, что в марте этого года депутат областного маслихата, генеральный директор строительной фирмы «Болашак- Т» совершил смертельное ДТП. Управляя своим Toyota Land Cruiser 200, депутат стал виновником ДТП,  в котором погибли два человека и еще один ранен.

Акмарал Шаяхметова

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