Прокуратура ЗКО: Антикоррупционное ведомство ведёт уголовное дело в отношении депутата Кайдара Кощанова

Дело Кайдара Кощанова по факту ДТП длится долго из-за того, что в отношении него имеется ещё одно уголовное дело, которое расследует нацбюро по противодействию коррупции в Астане.

— Кайдар Кощанов находится под домашним арестом в городе Астана, — говорит зампрокурора области Александр Цуранков. – В отношении него сейчас имеется другое уголовное дело, которое ведет центральное бюро по противодействию коррупции. Однако следователь ДВД ЗКО уже направился в служебную командировку в Астану, где и будет допрашивать Кощанова.

Какое именно дело ведет антикоррупционное ведомство в отношении депутата Кощанова, Цуранков не сообщил, сославшись на некомпетентность в этом вопросе.

Напомним, что в марте этого года депутат областного маслихата, генеральный директор строительной фирмы «Болашак- Т» совершил смертельное ДТП. Управляя своим Toyota Land Cruiser 200, депутат стал виновником ДТП, в котором погибли два человека и еще один ранен.

Акмарал Шаяхметова