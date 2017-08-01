Прокуратура ЗКО: «Над погибшим от абсцесса мозга заключенным никто не издевался»

А также не обливал водой и не бил за незнание Гимна. Расследование по факту смерти 20-летнего заключенного колонии РУ 170/2 Владислава Погодаева продолжается, однако с ее предварительными итогами прокуратура поделилась со СМИ.

— В ходе проверки мы выяснили, что доводы касательно того, что заключенного Погодаева били в колонии и обливали холодной водой, не нашли своего подтверждения, — говорит запрокурора ЗКО Александр Цуранков. – Сейчас мы ищем специалистов, чтобы они могли дать свое заключение в части того, умер ли Погодаев от несвоевременно оказанной медицинской помощи, или от того, что помощь эта была некачественная. Вообще, у заключенного Погодаева было хроническое заболевание.

Напомним, что заключенный Уральской колонии Владислав Погодаев скончался в ночь с 30 на 31 мая от абсцесса головного мозга. Родственники покойного обвиняют администрацию колонии в халатности. В самой колонии же утверждают: Владислава сразу же после жалобы на нездоровье отправили лечить в больницу.

Акмарал Шаяхметова