В ЗКО прекращено уголовное дело по факту смертельного ДТП на трассе «Уральск-Аксай»

Проведенное досудебное расследование показало, что подозреваемый в совершении аварии — это погибший водитель одного из «Шаранов». В связи с этим уголовное дело прекращено.

Об этом сегодня, 1 августа, во время брифинга в ДВД ЗКО сообщил и.о. начальника управления дознания Максим Сыиков. Полицейские рассказал о ходе досудебного следствия по факту аварии, произошедшей 3 июня на трассе «Уральск-Аксай». В этом ДТП погибло 4 человека, еще 10 – получили травмы различной степени.

— Водитель по фамилии Мукаш, житель села Подстепное, управляя автомашиной «Фольксваген Шаран», госномер 106, двигался в сторону Аксая. Он не справился с рулевым управлением и выехал на встречную полосу движения. В результате чего допустил лобовое столкновение с машиной той же марки, госномер 163, которым управлял житель города Уральск Мусин, — рассказал Максим Сыиков. – По факту аварии было возбуждено уголовное дело по статье 345 части 4 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерь двух или более людей).

Максим Сыиков сообщил, что в ходе расследования были проведены медицинские экспертизы, проверки автотранспортных средств и деятельность компании ТОО «Экипаж Батыс», осуществляющей пассажирские перевозки.

— Согласно проведенным медицинским экспертизам водители в момент ДТП были трезвыми. Сразу же после аварии машины были водворены на штрафную стоянку и проведена судебная экспертиза автотранспортных средств, — сказал Сыиков. — Выяснялся вопрос технического состояния транспортных средств. Заключение данной экспертизы показало, что неисправности в автомашинах не было. И причиной ДТП стал выезд на встречную полосу движения.

Также следственная оперативная группа произвела осмотр дорожного полотна на 77-ом километре трассы «Уральск» – «Аксай». Отметим, что содержанием и ремонтом трассы республиканского значения занимается компания «Казавтодор».

— На 38 километре трассы в сторону Аксая и на 96 километре в противоположную сторону установлены дородные знаки «Неровная дорога». То есть водители заблаговременно предупреждены об опасности на данном участке дороги, — сообщил полицейский. — В ходе досудебного расследования был допрошен руководитель дорожно-эксплутационного участка № 38 Жуманов. Он рассказал, что два раза в год проводится проверка данной дороги и если есть предписания на устранение тех или иных нарушений, они устраняются.

По словам Сыикова, в 2017 году помимо заключения комиссии, органами дорожной полиции было выдано предписание, согласно которым опасные участки на данной трассе начинаются с 3 километра и доходят до 144 километра. Ремонтные работы были начаты от села Подстепное. Но до того места, где произошло ДТП, ремонтники тогда еще не дошли.

— Но ямы и выбоины не явились причиной этого ДТП, — отметил Максим Сыиков.

Также, полицейский отметили, что в ответе на запрос в ТОО «Экипаж Батыс» о предоставлении сведений о трудовой деятельности в качестве перевозчиков водителей Мукаш и Мусин, указано, что погибший водитель в компании не значится.

— И.о. директора ТОО «Экипаж Батыс» Курмангалиев пояснил, что с Мусиным договор был заключен, а с водителем по фамилии Мукаш аналогичный договор не составлялся. Также, допрошены ряд водителей ТОО «Экипаж Батыс». Все они сказали, что водитель по фамилии Мукаш у них не работал, — сказал Сыиков. — В ходе расследования полицейскими были выявлены ряд нарушений со стороны деятельности ТОО «Экипаж Батыс». В частности, отсутствие обязательной страховки, «шашки» такси и др. Для устранения выявленных нарушений в местную полицейскую службу, управление административной полиции, компанию «Казавтодор» и управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог направлены предписания для принятия мер административного характера.

29 июля производство уголовного дела по данному ДТП было прекращено за смертью подозреваемого лица.

Екатерина ЛИТВЯКОВА