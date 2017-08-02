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Опубликовано: Ср, Авг 2nd, 2017
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Новый магазин «Цифра» открылся в торговом доме «АSIA MALL»

В первый день наступившего месяца в ТД «АSIA MALL» открылся новый магазин «Цифра».

Здесь представлен самый широкий ассортимент компьютеров, ноутбуков, смартфонов, комплектующих, оргтехники, расходных материалов, лицензионных компьютерных CD и другого компьютерного оборудования на любой вкус.

Просторный, празднично украшенный  торговый зал, свободный доступ к каждому представленному товару, приветливый, доброжелательный и компетентный персонал — всё это очень располагает покупателя и хочется непременно  купить что-то для себя, что и сделали многие  уральцы, посетившие в этот день магазин.

— Фирменный магазин «Цифра» впервые радушно принял первых покупателей почти 10 лет назад,- говорит  администратор Роман

За это время накоплен большой опыт в сфере торговли компьютерной и цифровой техникой. Для наших покупателей мы предоставляем самый широкий спектр товаров, будь то покупка компьютера, ноутбука или сетевого оборудования, у нас всегда есть что вам предложить. За годы работы мы наладили прекрасные партнерские отношения с самыми известными брендами производителей техники, что позволяет покупателям получать только самый качественный, оригинальный продукт, чего бы это ни касалось.

Каждому клиенту наши менеджеры и продавцы предоставят полную информацию, проконсультируют и дадут исчерпывающий профессиональный ответ на любой интересующий вас вопрос о товаре. Порекомендуют именно тот товар, который наиболее подходит под ваши задачи, требования, по комплектации и цене. У нас постоянно действует гибкая система скидок. Мы ревностно следим за качеством обслуживания  покупателей. Наших сотрудников отличает большой опыт работы и профессиональные навыки именно в этой сфере.

Наша основная цель — чтобы покупатель остался доволен приобретенным товаром и стал нашим постоянным клиентом.

Весь ассортимент наших товаров представлен на нашем сайте www.cifracomp.kz. Любой товар в нашем магазине можно приобрести в кредит на самых выгодных условиях.

Для того, чтобы магазин стал еще более популярным, планируется непрерывно расширять ассортимент товара. Для покупателей будут представлены различные марки телевизоров, смартфонов, бытовых устройств, а также гаджетов для красоты и здоровья.

Кстати, папы и мамы могут смело  брать с собой  в магазин детишек. Пока родители заняты выбором нового компьютера  или ноутбука, детки могут с удовольствием порисовать в специальном оборудованном для них, очень  уютном, уголке. И, может быть,  кто-то из них  придумает  новый вид оргтехники. Как знать…

Трудности, возникшие у Вас при общении с огромным миром новейших цифровых систем под общим названием «компьютеры», перестанут быть таковыми если вы посетите  фирменный магазин «Цифра-2», расположенный  по  адресу: ТРЦ «Asia Mall», мкр Женис, тел. 30-99-99.

 

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