Новый магазин «Цифра» открылся в торговом доме «АSIA MALL»

В первый день наступившего месяца в ТД «АSIA MALL» открылся новый магазин «Цифра».

Здесь представлен самый широкий ассортимент компьютеров, ноутбуков, смартфонов, комплектующих, оргтехники, расходных материалов, лицензионных компьютерных CD и другого компьютерного оборудования на любой вкус.

Просторный, празднично украшенный торговый зал, свободный доступ к каждому представленному товару, приветливый, доброжелательный и компетентный персонал — всё это очень располагает покупателя и хочется непременно купить что-то для себя, что и сделали многие уральцы, посетившие в этот день магазин.

— Фирменный магазин «Цифра» впервые радушно принял первых покупателей почти 10 лет назад,- говорит администратор Роман

За это время накоплен большой опыт в сфере торговли компьютерной и цифровой техникой. Для наших покупателей мы предоставляем самый широкий спектр товаров, будь то покупка компьютера, ноутбука или сетевого оборудования, у нас всегда есть что вам предложить. За годы работы мы наладили прекрасные партнерские отношения с самыми известными брендами производителей техники, что позволяет покупателям получать только самый качественный, оригинальный продукт, чего бы это ни касалось.

Каждому клиенту наши менеджеры и продавцы предоставят полную информацию, проконсультируют и дадут исчерпывающий профессиональный ответ на любой интересующий вас вопрос о товаре. Порекомендуют именно тот товар, который наиболее подходит под ваши задачи, требования, по комплектации и цене. У нас постоянно действует гибкая система скидок. Мы ревностно следим за качеством обслуживания покупателей. Наших сотрудников отличает большой опыт работы и профессиональные навыки именно в этой сфере.

Наша основная цель — чтобы покупатель остался доволен приобретенным товаром и стал нашим постоянным клиентом.

Весь ассортимент наших товаров представлен на нашем сайте www.cifracomp.kz. Любой товар в нашем магазине можно приобрести в кредит на самых выгодных условиях.

Для того, чтобы магазин стал еще более популярным, планируется непрерывно расширять ассортимент товара. Для покупателей будут представлены различные марки телевизоров, смартфонов, бытовых устройств, а также гаджетов для красоты и здоровья.

Кстати, папы и мамы могут смело брать с собой в магазин детишек. Пока родители заняты выбором нового компьютера или ноутбука, детки могут с удовольствием порисовать в специальном оборудованном для них, очень уютном, уголке. И, может быть, кто-то из них придумает новый вид оргтехники. Как знать…

Трудности, возникшие у Вас при общении с огромным миром новейших цифровых систем под общим названием «компьютеры», перестанут быть таковыми если вы посетите фирменный магазин «Цифра-2», расположенный по адресу: ТРЦ «Asia Mall», мкр Женис, тел. 30-99-99.

