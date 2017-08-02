Из-за ремонта дороги в Уральске ограничат движение транспорта еще на одной улице

На месяц будет закрыт участок дороги по улице Чагано-Набережная.

Как сообщили в пресс-службе акимата города, 2 августа в 11.00 часов в связи с ремонтными работами будет ограничено движение автотранспорта по улице Чагано-Набережная от ул. Сарайшык до ул. Жангир хана.

— Движение автотранспорта будет осуществляться по параллельным улицам города, — рассказали в акимате. — Срок закрытия данного участка — один месяц.

Екатерина ЛИТВЯКОВА