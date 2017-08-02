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Опубликовано: Ср, Авг 2nd, 2017
488 ЗКО / Картина дня

Из-за ремонта дороги в Уральске ограничат движение транспорта еще на одной улице

На месяц будет закрыт участок дороги по улице Чагано-Набережная.

Как сообщили в пресс-службе акимата города, 2 августа в 11.00 часов в связи с ремонтными работами будет ограничено движение автотранспорта по улице Чагано-Набережная от ул. Сарайшык до ул. Жангир хана.

— Движение автотранспорта будет осуществляться по параллельным улицам города, — рассказали в акимате. — Срок закрытия данного участка — один месяц.

 

Екатерина ЛИТВЯКОВА

Один комментарий
  1. Абеке says:
    2 августа 2017 в 10:01

    Ну вот, теперь опять начнется сутолока, разрешение на ремонт улицы дали, а есть ли и создан ли нормальный обьезд, конечно же не проверили, как всегда все делается через пятую точку…

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