Из-за ремонта дороги в Уральске ограничат движение транспорта еще на одной улице
На месяц будет закрыт участок дороги по улице Чагано-Набережная.
Как сообщили в пресс-службе акимата города, 2 августа в 11.00 часов в связи с ремонтными работами будет ограничено движение автотранспорта по улице Чагано-Набережная от ул. Сарайшык до ул. Жангир хана.
— Движение автотранспорта будет осуществляться по параллельным улицам города, — рассказали в акимате. — Срок закрытия данного участка — один месяц.
Екатерина ЛИТВЯКОВА
Ну вот, теперь опять начнется сутолока, разрешение на ремонт улицы дали, а есть ли и создан ли нормальный обьезд, конечно же не проверили, как всегда все делается через пятую точку…