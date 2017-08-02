Прокуратура ЗКО пригласила граждан жаловаться ей в Фейсбуке

Прокуратура области открыла свои страницу и группу в Фейсбуке и предлагает населению размещать в них вопросы и предложения. Обещает оперативно реагировать.

«Такой прямой контакт с населением позволит прокурорам держать руку на пульсе самочувствия общества, своевременно реагировать на нарушения закона и прав граждан» — обясняет пресс-служба надзорного органа.

Вот вам ссылки страницы прокуратуры (https://www.facebook.com/zko.prokuratura/), также группы (https://www.facebook.com/groups/1957960707793196/?source_id=580183875511341).

Редакция «Уральской недели» воспользовалась этой возможностью и опубликовала на странице прокуратуры ЗКО в Фейсбуке свое обращение к прокурору области С. Нурпеисову.

Суть обращения редакции — жалоба на незаконные действия акима области А. Кульгинова и секреталя областной избирательной комиссии Ж. Нургожина.

Текст, который мы опубликовали на странице прокуратуры в Фейсбуке»

«26 июля с.г. редакция «Уральской Недели» отправила на имя А. Кульгинова запрос с 7 вопросами. (Прилагаю скан запроса редакции).

Ответ от акима области поступил 28 июля, он содержал не всю запрошенную нами информацию. В частности, был оставлены без ответа вопросы с просьбой предоставить список сельских округов, где 7 и 9 августа состоятся выборы сельских акимов на сессиях депутатов маслихата, и список кандидатов в акимы по каждому сельскому округу, выдвинутых акимами районов.

Секретарь избирательной комиссии ЗКО Жасулан Нургожин отказал в этой информации корреспонденту редакции «Уральская неделя» Екатерине Литвяковой. Располагая необходимой редакции информации, он не представил ее корреспонденту, вместо этого предложил ей звонить в избирательные комиссии каждого района и там получить нужную информацию

Редакция «Уральской недели» считает эти действия акима области А. Кульгинова и секретаря избирательной комиссии области Ж. Нургожина незаконными, нарушающими закон «О СМИ» и «О доступе к информации».

Прошу Вас отреагировать на это мое обращение.

Тамара Еслямова, директор ТОО «Пресс-неделя»

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