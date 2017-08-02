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Опубликовано: Ср, Авг 2nd, 2017
7 Картина дня / Мир

Reuters: Потери российской армии в Сирии в этом году резко выросли

Об этом сообщает агентство «Reuters».

Потери среди российских военнослужащих и частных военных специалистов в первые семь месяцев этого года составляют как минимум 40 человек, подсчитало Reuters. Среди них – 21 частный специалист и 17 военных.

Это число превосходит количество убитых соотечественников в Сирии за предыдущие 15 месяцев. Тогда, по данным агентства погибло минимум 36 человек. Свидетельства смерти военнослужащих, утверждают авторы статьи, получены от близких друзей и родственников погибших, а также чиновников из тех регионов, где жили военные. Отмечается, что значительный рост жертв говорит об увеличении роли России в конфликте. При этом Министерство обороны пока никак не прокомментировало данные агентства.

В подтверждение своих слов Reuters приводит истории погибших россиян, чья гибель не признана ведомством. Так, например, частный военный специалист Александр Промогайбо, по словам его друга детства, поехал в Сирию для того, чтобы заработать денег на строительство дачи. Ему обещали зарплату в 360 тысяч рублей. Он погиб в конце апреля; при этом неизвестно, в какой части он служил и при каких обстоятельствах его убили.

Минобороны официально подтвердило гибель 34 военнослужащих за время военной операции в Сирии. Количество военных потерь в мирное время согласно специальному указу является государственной тайной.

«Эхо Москвы»

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