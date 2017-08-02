В ЗКО скрывают имена кандидатов в акимы сельских округов

К местному самоуправлению должны привести предстоящие выборы акимов сельских округов. Но народу их выборы не доверили.

Сразу в 95 сельских округах сменятся акимы на следующей неделе. Их изберут на выборах – косвенных. Акимы районов представят на сессиях раймаслихатов по три кандидатуры, а депутаты выберут из них одного. Население не знает имена тех, кто придет к ним акимами, акимат области имена кандидатов держит в секрете.

Выборы пройдут 7 и 9 августа во всех районах и городе Уральске. «Уральская неделя» обратилась с официальным запросом в аппарат акима области – мы попросили полный список имен кандидатов на посты сельских акимов. А также список всех сельских округов, где сменятся акимы. Однако этой информации редакция так и не получила от акима области Кульгинова. Имена кандидатов в сельские акимы оказалась тайной за семью печатями.

На сайте акима области этой информации нет. А на сайте акимата Таскалинского района стоит информация о предстоящих выборах сельских акимов в 2013 (!) году.

На сайте акимата Зеленовского района извещается, что 9 августа состоятся выборы акимов Переметнинского, Зеленовского, Егіндібұлақ, Железновского, Белес, Щаповского, Янайкинского, Дарьинского, Январцевского, Сұлу көл, Чировского, Макаровского, Махамбет, Красновского, Мичуринского сельских округов. Имена кандидатов в акимы здесь тоже не приведены.

СПРАВКА УН С 2016 года у акимов сельских округов появились бюджеты, которыми они распоряжаются самостоятельно по согласованию с местным населением. А также право формировать бюджет округа за счет ряда налогов с физических лиц и сборов с предпринимателей и управлять коммунальным имуществом местного самоуправления.

Екатерина ЛИТВЯКОВА