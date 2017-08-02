Впервые за 24 года волейболисты из Уральска стали серебряными призерами чемпионата Азии

Александр Стольников, Кайрат Байбеков, Виталий Вориводин и Антон Кузнецов – уральские волейболисты, выступающие в составе сборной команды Казахстана, которая сенсационно стала второй на азиатском чемпионате.

Как сообщает официальный сайт федерации волейбола РК, чемпионат Азии завершился вчера, 1 августа, в городе Сурабая (Индонезия).

Казахстанская команда одержала три победы над Катаром (3:2), Индонезией (3:2) и Саудовской Аравией (3:0). Затем казахстанские волейболисты уступили Японии (0:3) и Южной Корее (1:3). В четвертьфинале команда Казахстана обыграла Китайский Тайпей со счетом 3:0. В полуфинале была повержена Южная Корея (3:2).



— В финальном матче встретились действующий чемпион континента команда Японии и главная сенсация турнира сборная Казахстана, — сообщает сайт. — В напряженном четырехсетовом противостоянии победу вырвала японская команда, завоевавшая второй титул подряд. Счет финальной встречи – 3:1 (25:13, 25:20, 25:27, 25:23) в пользу Японии. Сборная Казахстана впервые за 24 года стала серебряными призером – и это грандиозный успех для команды, которая не считалась даже претендентом на медали. Но по ходу турнира команда показала себя крепким и слаженным коллективом с характером и волей к победе.

Кроме того, лучшим доигровщиком чемпионата был признан Виталий Вориводин.

Отметим, что в составе сборной команды РК выступают четыре воспитанника уральской школы волейбола: капитан команды Александр Стольников, либеро Кайрат Байбеков, игроки Виталий Вориводин и Антон Кузнецов.

В разное время этих ребят воспитывали – заслуженный тренер РК Александр Александрович Андриянов, тренеры высшей категории Азамат Нурмахамбетов и Алексей Шишулин.

Итоговое положение команд: 1 место — Япония, 2 место — Казахстан, 3 место — Южная Корея

Екатерина ЛИТВЯКОВА