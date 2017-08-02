За сокрытие доходов директора ТОО «Газ-С» отправили в тюрьму на 4.8 года

Уральский городской суд признал директора ТОО «Газ-С» С. ЖОНИСОВА виновным в сокрытии доходов и уклонении от уплаты налогов. Он осуждён на 4.5 года лишения свободы. Вместе с ним осуждена главный бухгалтер ТОО Э. Карташова. Она наказана ограничением свободы на 2.5 года.

По итогам проверки ТОО «Газ-С» налоговыми органами были доначислены КПН в сумме 136 887 225 тенге и НДС в сумме 121 333 695 тенге. При этом причиной доначисления стали расхождения между бухгалтерскими данными и налоговыми декларациями, указывает департамент госдоходов по ЗКО.

«Тем самым директор предприятия и бухгалтер умышленно уклонились от уплаты налогов в государственный бюджет в сумме 258 220 920 тенге, что в соответствии с уголовным кодексом является особо крупным размером», — сообщили в департаменте госдоходов.