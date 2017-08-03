Стали известны имена кандидатов в сельские акимы в Бурлинском районе
Выборы акимов сельских округов в Бурлинском районе пройдут 9 августа.
Акимов выберут в 11 округах района — Акбулакский, Аксуский, Александровский, Бурлинский, Канайский, Каракудукский, Карагандинский, Кентубекский, Пугачевский, Приуральный, Успеновский, — сообщил руководитель аппарата акима Бурлинского района Дархан АГЕДИЛОВ.
Аппарат акима предоставил подробные данные о кандидатах в акимы каждого из сельских округов.
Напомним: кандидатов выдвигает аким района — по согласованию с населением сел, входящих в сельский округ, выбирают из них акима депутаты районного маслихата.
Акбулакский сельский округ
Бижанов Ернар Тюлюгалеевич (6.12.1988 года)
С июля 2017 года назначен заместителем руководителя отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района.
Тлеугалиев Нурберген Кенесович (25.12.1960 года)
С 2009 года работает главным специалистом аппарата акима Аксуского сельского округа.
Хайранбаева Наталья Михайловна (28.04.1978 года)
2010-2013 года работала акимом Аксуского сельского округа, с января 2013 года работает акимом Акбулакского сельского округа.
Аксуский сельский округ
Казжанов Елдос Талгатович (14.09.1990 года)
С декабря месяца 2015 года работает в должности руководителя отдела земельных отношений Бурлинского района.
Мусиева Баян Амандаулетовна (10.06.1969 года)
С 2008 года – директор Бурлинского районного архива, где работает по настоящее время.
Утепбергенов Гарифолла Тулепович (25.01.1963 года)
С 2013 года — аким Аксуского сельского округа.
Александровский сельский округ
Мурзагалиев Замир Борисович (17.01.1982 года)
С марта 2013 года работает акимом Александровского сельского округа.
Мухамедзянов Мирбулат Наилевич (24.11.1986 года)
С июля 2013 года работает главным специалистом аппарата акима Александровского сельского округа.
Туреева Гульнар Социаловна (12.06.1964 года)
С сентября 2011 года работает в должности заместителя руководителя отдела занятости и социальных программ Бурлинского района.
Бурлинский сельский округ.
Кукенова Жазира Галиевна (12.10.1982 года)
С апреля 2017 года работает заместителем руководителя отдела образования Бурлинского района.
Макеев Бактыгали Бахтыгереевич (12.05.1958 года)
В настоящее время работает директором Пугачевского сельского дома культуры.
Салимгереева Мадина Акедиловна (6.05.1981 года)
С 2014 года работает главным специалистом аппарата акима Бурлинского сельского округа.
Канайский сельский округ
Бахиев Есбол Демесинович (11.05.1968 года)
С марта 2015 года работает заместителем акима Бурлинского сельского округа.
Беркешева Гульсара Коблановна (24.03.1981 года)
С 2011 года – главный специалист аппарата акима Канайского сельского округа.
Исанов Армат Амангельдиевич (24.04.1980 года)
С 2012 года – директор Детско-юношеской спортивной школы Бурлинского района.
Карагандинский сельский округ
Исмагулова Акмарал Куандыковна (18.01.1976 года)
С июня 2013 года работает руководителем отдела внутренней политики Бурлинского района.
Сагидулина Бибигуль Амангельдиевна (19.05.1972 года)
С 2008 года и по настоящее время работает главным специалистом аппарата акима Кировского сельского округа.
Шулакова Гульмира Абдулмахметовна (14.01. января 1987 года)
С июня 2016 года работает главным специалистом аппарата акима Бурлинского сельского округа Бурлинского района
Каракудукский сельский округ
Буранова Гулсим Самигуллина (23.02.1970 года)
С сентября 2008 года по сегодняшний день – главный специалист аппарата акима Каракудукского сельского округа.
Муканов Камидолла (1.01.1964 года)
С ноября 2011 года назначен акимом Каракудукского сельского округа.
Таменова Гулбакыт Маратовна (24.04.1977 года)
В настоящее время работает в должности директора Тихоновского комплекс школы-детского сада.
Кентубекский сельский округ
Газиев Нурлан Талаптанович (19.01.1978 года)
В настоящее время является председателем СПК «Бөрлі ет».
Жумагалиева Гульжан Жанузаковна (27.10.1962 года)
С 2007 года работет главным специалистом аппарата акима Кентубекского сельского округа.
Кемешев Амангельды Мендыгалиевич (16.11.1968 года)
Директор Григрьевской средней школы.
Приуральный сельский округ
Мухамбетова Жаннат Мухамбетовна (26.04.1981 года)
С 2015 года – главный специалист аппарата акима Приурального сельского округа Бурлинского района.
Шарипова Айданас Галимовна (24.06.1990 года)
С октября 2014 года работает главным специалистом аппарата акима Березовского сельского округа.
Пугачевский сельский округ
Бексеитов Алтынбек Климович (14.04.1970 года)
С 2015 года – руководитель отдела сельского хозяйства Бурлинского района.
Идгеева Атир Шайзадаевна (06.10.1961 года)
С 2015 года – руководитель общего отдела аппарата акима Бурлинского района.
Салакбаев Кайрат Куспанович (11.11.1977 года)
С 2014 года работает главным специалистом аппарата акима Пугачевского сельского округа Бурлинского района.
Успеновский сельский округ
Баймукашева Галия Темиргалиевна (7.09.1978 года)
С 2013 года по сегодняшний день – директор центра занятости Бурлинского района.
Бақтығұл Зұлқожа Сапарұлы (1.01.1963 года)
С 2017 года – руководитель отдела строительства Бурлинского района.
Разиев Кадыр Болатович (30.05.1980 года)
С 2016 года – главный специалист аппарата акима Жарсуатского сельского округа Бурлинского района.
Екатерина ЛИТВЯКОВА
Самый демократичный район-опубликовали ФИО, уже прогресс))) По списку сразу видно, где основной, а где подставной кандидат, эх, кого обманываем? Сами себя !