Стали известны имена кандидатов в сельские акимы в Бурлинском районе

Выборы акимов сельских округов в Бурлинском районе пройдут 9 августа.

Акимов выберут в 11 округах района — Акбулакский, Аксуский, Александровский, Бурлинский, Канайский, Каракудукский, Карагандинский, Кентубекский, Пугачевский, Приуральный, Успеновский, — сообщил руководитель аппарата акима Бурлинского района Дархан АГЕДИЛОВ.

Аппарат акима предоставил подробные данные о кандидатах в акимы каждого из сельских округов.

Напомним: кандидатов выдвигает аким района — по согласованию с населением сел, входящих в сельский округ, выбирают из них акима депутаты районного маслихата.

Акбулакский сельский округ

Бижанов Ернар Тюлюгалеевич (6.12.1988 года)

С июля 2017 года назначен заместителем руководителя отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района.

Тлеугалиев Нурберген Кенесович (25.12.1960 года)

С 2009 года работает главным специалистом аппарата акима Аксуского сельского округа.

Хайранбаева Наталья Михайловна (28.04.1978 года)

2010-2013 года работала акимом Аксуского сельского округа, с января 2013 года работает акимом Акбулакского сельского округа.

Аксуский сельский округ

Казжанов Елдос Талгатович (14.09.1990 года)

С декабря месяца 2015 года работает в должности руководителя отдела земельных отношений Бурлинского района.

Мусиева Баян Амандаулетовна (10.06.1969 года)

С 2008 года – директор Бурлинского районного архива, где работает по настоящее время.

Утепбергенов Гарифолла Тулепович (25.01.1963 года)

С 2013 года — аким Аксуского сельского округа.

Александровский сельский округ

Мурзагалиев Замир Борисович (17.01.1982 года)

С марта 2013 года работает акимом Александровского сельского округа.

Мухамедзянов Мирбулат Наилевич (24.11.1986 года)

С июля 2013 года работает главным специалистом аппарата акима Александровского сельского округа.

Туреева Гульнар Социаловна (12.06.1964 года)

С сентября 2011 года работает в должности заместителя руководителя отдела занятости и социальных программ Бурлинского района.

Бурлинский сельский округ.

Кукенова Жазира Галиевна (12.10.1982 года)

С апреля 2017 года работает заместителем руководителя отдела образования Бурлинского района.

Макеев Бактыгали Бахтыгереевич (12.05.1958 года)

В настоящее время работает директором Пугачевского сельского дома культуры.

Салимгереева Мадина Акедиловна (6.05.1981 года)

С 2014 года работает главным специалистом аппарата акима Бурлинского сельского округа.

Канайский сельский округ

Бахиев Есбол Демесинович (11.05.1968 года)

С марта 2015 года работает заместителем акима Бурлинского сельского округа.

Беркешева Гульсара Коблановна (24.03.1981 года)

С 2011 года – главный специалист аппарата акима Канайского сельского округа.

Исанов Армат Амангельдиевич (24.04.1980 года)

С 2012 года – директор Детско-юношеской спортивной школы Бурлинского района.

Карагандинский сельский округ

Исмагулова Акмарал Куандыковна (18.01.1976 года)

С июня 2013 года работает руководителем отдела внутренней политики Бурлинского района.

Сагидулина Бибигуль Амангельдиевна (19.05.1972 года)

С 2008 года и по настоящее время работает главным специалистом аппарата акима Кировского сельского округа.

Шулакова Гульмира Абдулмахметовна (14.01. января 1987 года)

С июня 2016 года работает главным специалистом аппарата акима Бурлинского сельского округа Бурлинского района

Каракудукский сельский округ

Буранова Гулсим Самигуллина (23.02.1970 года)

С сентября 2008 года по сегодняшний день – главный специалист аппарата акима Каракудукского сельского округа.

Муканов Камидолла (1.01.1964 года)

С ноября 2011 года назначен акимом Каракудукского сельского округа.

Таменова Гулбакыт Маратовна (24.04.1977 года)

В настоящее время работает в должности директора Тихоновского комплекс школы-детского сада.

Кентубекский сельский округ

Газиев Нурлан Талаптанович (19.01.1978 года)

В настоящее время является председателем СПК «Бөрлі ет».

Жумагалиева Гульжан Жанузаковна (27.10.1962 года)

С 2007 года работет главным специалистом аппарата акима Кентубекского сельского округа.

Кемешев Амангельды Мендыгалиевич (16.11.1968 года)

Директор Григрьевской средней школы.

Приуральный сельский округ

Мухамбетова Жаннат Мухамбетовна (26.04.1981 года)

С 2015 года – главный специалист аппарата акима Приурального сельского округа Бурлинского района.

Шарипова Айданас Галимовна (24.06.1990 года)

С октября 2014 года работает главным специалистом аппарата акима Березовского сельского округа.

Пугачевский сельский округ

Бексеитов Алтынбек Климович (14.04.1970 года)

С 2015 года – руководитель отдела сельского хозяйства Бурлинского района.

Идгеева Атир Шайзадаевна (06.10.1961 года)

С 2015 года – руководитель общего отдела аппарата акима Бурлинского района.

Салакбаев Кайрат Куспанович (11.11.1977 года)

С 2014 года работает главным специалистом аппарата акима Пугачевского сельского округа Бурлинского района.

Успеновский сельский округ

Баймукашева Галия Темиргалиевна (7.09.1978 года)

С 2013 года по сегодняшний день – директор центра занятости Бурлинского района.

Бақтығұл Зұлқожа Сапарұлы (1.01.1963 года)

С 2017 года – руководитель отдела строительства Бурлинского района.

Разиев Кадыр Болатович (30.05.1980 года)

С 2016 года – главный специалист аппарата акима Жарсуатского сельского округа Бурлинского района.

Екатерина ЛИТВЯКОВА