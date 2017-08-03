Мереке Габдуалиев: Нужны прямые выборы акимов

Пока не введут прямые выборы сельских акимов, пока не представят гражданам права на самовыдвижение на должность акима, районный аким будет продолжать самостоятельно выдвигать кандидатов на выборную должность.

Это замкнутый круг. Формальное «обсуждение» кандидатур с местным сообществом проблему не решат. Даже для выяснения ФИО кандидатов в акимы пришлось направлять запрос. А как же принцип гласности избирательного процесса?

Маслихаты будут выбирать из тех, которых выдвинул районный аким.

Местное самоуправление предполагает, в том числе, реальность волеизъявления граждан при выборах акимов нижестоящих административно-территориальных единиц.

Мереке ГАБДУАЛИЕВ, кандидат юридических наук, конституционалист, директор общественного фонда «Институт развития конституционализма и демократии»