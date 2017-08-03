Санкции по отношению к России будут ощутимыми

Президент США одобрил окончательную версию закона об ужесточении санкций против России, Ирана и Северной Кореи.

Президент США Дональд Трамп в среду, 2 августа, подписал одобренный Палатой представителей и Сенатом Конгресса США законопроект об ужесточении санкций в отношении России, Ирана и Северной Кореи.

Подписывая закон, президент США, тем не менее, выразил свое недовольство его содержанием. Трамп заявил, что поддерживает жесткие меры наказания за агрессивные и дестабилизирующие действия Ирана, Северной Кореи и России, однако текст закона содержит «значительные недостатки», некоторые пассажи «противоречат конституции», и подписывает он его ради сохранения «национального единства».

Верхняя палата Конгресса США вечером в четверг, 27 июля, подавляющим большинством голосов проголосовала за обновленный пакет ограничительных штрафных мер по отношению к России, Ирану и Северной Корее. За введение новых санкций проголосовали 98 из 100 сенаторов. Основанием для принятия санкций против Москвы являются аннексия Крыма, а также хакерские атаки с целью повлиять на президентские выборы. Ранее, 25 июля, законопроект был одобрен абсолютным большинством в Палате представителей.

Как Москва отреагировала на санкции США

Уже 28 июля российский МИД потребовал до 1 сентября сократить число дипломатических и технических сотрудников посольства США в Москве, а также в генконсульствах в регионах, до 455 человек и лишил американское посольство права пользования дачей в Серебряном бору и московскими складами. Само сообщение о подписании Трампом закона в Кремле встретили сдержанно. «Де-факто это ничего не меняет. Ничего нового нет», — цитирует «Интерфакс» слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал подписанный закон о санкциях в Facebook. По его словам, надежде на улучшение отношений Москвы с новой американской администрацией положен конец, а России объявлена «полноценная торговая война».

Позже в среду МИД РФ распространил заявление, в котором говорится, что Москва сохраняет за собой право на контрмеры в связи с новым антироссийским законом, принятым в США.

Санкции по отношению к России будут ощутимыми

От новых штрафных мер может пострадать прежде всего проект «Северный поток — 2», вся трубопроводная инфраструктура России, а вместе с ней экспорт нефти и газа.

Отныне под санкции США могут попасть гораздо большее число физических лиц. Это те, кто, с точки зрения США, причастен к кибератакам и нарушает режим санкций. Причем потенциально штрафные меры — от заморозки активов до аннулирования виз — распространяются не только на тех, кто уличен в нарушениях, но и на их ближайших родственников.

Также ужесточатся ограничения на передачу российским компаниям с долей государства от 33% американских технологий по разведке и добыче нефти на больших глубинах, арктическом шельфе и в сланцевых месторождениях. Ужесточение действующего режима санкций коснется и финансового сектора.

«Немецкая волна»