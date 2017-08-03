Пациент частной клиники скончался от отека Квинке в ЗКО

53-летний Владимир Байтымов долгое время страдал от шейного остеохондроза. Причина смерти – отек Квинке. Экспертиза по установлению связи между медицинскими манипуляциями и смертью до сих пор не назначена.

Инцидент произошел в частной клинике «Bayandy» в Аксае.

— Болезнь моего мужа носила хронический характер. При обострении мы делали массаж, парили его в бане, то есть справлялись самостоятельно, — рассказывает Ирина Байтымова, вдова мужчины. – А в этот раз мой супруг решил пойти в частную клинику «Bayandy» к доктору Жансату Давлетову. Он ходил туда три дня подряд, и все три дня после процедур блокады чувствовал недомогание – у него болела шея, немела голова, он буквально не чувствовал ничего.

По словам вдовы Владимира Байтымова, уже после первой процедуры блокады шейного остеохондроза ( в тот день шею Владимира в шести местах вкололи лидокоин – «УН») врач знал о том, что препарат негативно отражается на состоянии Владимира.

— Помню, что муж пришёл домой в первый день уколов и рассказал, что в кабинете врача ему стало плохо — он весь шатался из стороны в сторону, у него нарушилась координация движения, — плача, рассказывает Ирина Михайловна. – Врач испугался, положил его отлеживаться на кушетке. Но, несмотря на это, лечение не остановил.

В день смерти Владимиру не должны делать уколов, мужчина отправлялся на заключительный медицинский осмотр.

— Мой Володя уехал в клинику провериться, -говорит женщина. – А через некоторое время нам позвонили родственники, и сообщили, что его с «Bayandy» забрали на скорой в реанимацию, в районную больницу. Мы мигом помчались в районку, и там встретили Жансата Давлетова. Я спрашиваю у него, что случилось, почему мужа забрали от него в реанимацию, а он мне ответил — «тромб». И после этого с другого выхода покинул здание. В этот момент с реанимационного отделения вышел мой сын Коля и говорит: «Папки больше нет». Я бросилась выяснять, что случилось, почему он умер, ведь никакого тромба у него и быть не могло. У Володи, кроме остеохондроза, ни было другого диагноза, вскрытие потом подтвердило, что все органы у него были здоровые. Со мной была племянница, врач, ей хватило беглого взгляда на тело супруга, чтобы понять, что он умер от отека Квинке. Он лежал, скрестив руки, крепко вцепившись за воротник рубашки, потому как задыхался перед смертью. Лицо у Володи было отекшее.

Тут жеодственники поехали в «Bayandy», где обнаружили страшно напуганную медсестру. С её слов, никаких уколов в тот день Владимиру Байтымову не делали, мужчине стало плохо сразу после того, как он пришел в клинику.

— Если ему и впрямь не делали никаких уколов, откуда взялся отек Квинке? – рассказывает шокированная женщина. – Разве он может на пустом месте возникнуть?

По словам родственников покойного Владимира Байтымова, врач Давлетов лично перед ними за произошедшее не извинялся.

Сам Жансат Давлетов считает произошедшее в стенах его кабинета несчастным случаем.

— Идёт следствие, — кратко скаал он. – Суд разберется, сажать меня или помиловать.

Несмотря на то, что следствие идет только второй месяц, родственники считают, что оно непременно затянется.

— Экспертиза по установлению связи между медицинскими манипуляциями и смертью моего мужа до сих пор не назначена, — говорит вдова. – Следствие ссылается на то, что департамент фармконтроля по области только начал свою работу после реформирования, поэтому у них сейчас не доходят руки, чтобы взяться за нашу экспертизу. Поэтому у Жантаса Давлетова сейчас статус свидетеля с правом на защиту, мера пресечения в отношении него не избрана. Сейчас он продолжает работать в «Bayandy».

Врачебный стаж работы доктора Давлетова — 26 лет, он долгое время проработал в центральной районной больнице Бурлинского района травматологом и ортопедом.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА