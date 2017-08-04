250 жителей Аксая заявили об угрозе со стороны трех асфальтобетонных заводов их здоровью

Они просят госорганы заставить их снизить вредные выбросы в окружающую среду.

250 человек поставили свои подписи в обращении в Казахстанское бюро по правам человека и прокуратуру области о негативном воздействии на экологию двух асфальтобетонных производств, расположившихся в деловом центре Аксая. Они принадлежат ТОО «Аксайбизнесстрой», ТОО «Елжас» и ТОО «Ремстрой».

«Мы постоянно ощущаем едкий запах от этих производств. Днем и ночью с двух заводов валит густая едкая пыль, а в безветренную погоду на прилегающей территории, где расположены офисы целого ряда компаний, висит плотный смог. У нас появляется удушье, головная боль, тошнота, кашель? Между тем оба завода наращивают производство асфальтобетонной смеси. Неужели экономическая выгода важнее, чем здоровье людей», — пишут люди, подписавшиеся под обращением.

В своем обращении они просят Бюро по правам человека посодействовать их диалогу с государственными уполномоченными органами.

Сотрудников компаний, страдающих от вредных выбросов асфальтобетонных производств, поддержал предприниматель Барлык МЕНДЫГАЗИЕВ. Он направил акиму Бурлинского района А. Халелову письмо, в котором заявил о нарушении владельцами данных производств норм и стандартов экологического законодательства. Мендыгазиев указал на то, что эти производства на протяжении нескольких лет осуществляют прямые выбросы токсичных газов без очистки в атмосферу.

«Мне известно, что в 2011 и 205 годах были коллективные жалобы персонала компаний на едкую пыль от этих асфальтобетонных заводов, — пишет Б. Мендыгазиев. — Но контролирующие органы не приняли мер к нарушителям экологического законодательства».

В своем письме акиму района Мендыгазиев требует начать проверку этих заводов на предмет выполнения ими экологического законодательства, а также заставить их установить фильтры для улавливания вредных химических выбросов. И рассмотреть вопрос о переносе этих заводов, принадлежащих к первому классу опасности, за пределы санитарной -защитной зоны Аксая.

Мендыгазиев предупредил акима, что начал сбор подписей среди аксайцев по требованию незамедлительной приостановке производственной деятельности указанных асфальтобетонных производств.