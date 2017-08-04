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Опубликовано: Пт, Авг 4th, 2017
19 ЗКО / Картина дня

Акимат ЗКО раскрыл все данные о кандидатах в акимы сельских округов

Сегодня на сайте акимата области появился список кандидатов в акимы сельских округов по всем районам.

Ранее редакция «Уральской недели» сообщала, что «В ЗКО скрывают имена кандидатов в акимы сельских округов».

«Уральская неделя» обратилась с официальным запросом в аппарат акима области – мы попросили полный список имен кандидатов на посты сельских акимов. А также список всех сельских округов, где сменятся акимы. Однако этой информации редакция так и не получила от акима области Кульгинова.

Редакция подала жалобу прокурору области на незаконные действия акима ЗКО.

И вот теперь информация о выдвинутых акимами районов кандидатов в сельские округа стали открытыми и доступными.

Напомним: выборы акимов сельских округов пройдут 7 и 9 августа, выбирать будут депутаты районных маслихатов на своих сессиях.  Сразу в 95 сельских округах появятся новые акимы.

Кандидатов в акимы сельских округов выдвигают акимы районов — по согласованию с населением округов, гласит закон «О местном самоуправлении».  Однако, как сообщали жители, в частности, поселка Бурлин, акимат провел скрытно собрание, где десятку участников были представлены три кандидата в акимы округа (В Бурлине акима меняют, а народ ничего об этом не знает).

 

 

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