Жители Желаево отпраздновали открытие дороги, строительства которой они добились от акимата

Ескенеева Айнар:

Семь лет назад я писала в «Уральскую неделю» о том, что в Желаево нет дороги и, как следствие, плохо ездят автобусы, автомобили «Скорой помощи» не могут проехать до больного, дети идут в школу по темным улицам, утопая в грязи.

Я начала писать письма в акимат и другие госорганы. Меня поддержали все жители поселка, и мы добились своего, хотя нам устраивали множество препон. Сегодня я от имени всех жителей Желаево хочу поделиться хорошей сногсшибательной новостью. Нам проложили новую дорогу, сделали тротуары, поставили освещение и даже уличное видеонаблюдение! Хотя работы еще не закончены, но жители поселка решили отметить это событие. Инициатива отметить открытие новой дороги была от владелицы остановочного павильона Г. Есенбаевой. Жители поселка как один откликнулись на ее предложение и в воскресенье 6 августа дружно вышли на улицу. Мы украсили улицу флажками и шарами, накрыли стол, даже провели небольшую эстафету. Акима Желаевского поселка не было на нашем празднике.

Жителям так понравилось ,что поступило предложение провести конкурс «Самый цветущий двор» и еще многое другое. Делясь этими хорошими новостями, хочу, чтобы эстафета хороших новостей победила негативные. Когда люди объединяются, они могут добиться от акиматов улучшений в жизни своего поселка.